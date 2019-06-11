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Çinliler tonlarca bitki almaya geliyor!

Çinli bir heyet tıbbi ve aromatik bitki alımı yapmak için Haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Listede 2 bin ton kimyon, 400 ton şifalı bitki, 36 ton kekik, 120 ton rezene çayı da yer alıyor.

Çinliler tonlarca bitki almaya geliyor!

Çinli bir heyet tıbbi ve aromatik bitki alımı yapmak için Haziran ayında Türkiye’ye geliyor. Listede 2 bin ton kimyon, 400 ton şifalı bitki, 36 ton kekik, 120 ton rezene çayı da yer alıyor.

11 Haziran 2019 Salı 12:03
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Çinliler tonlarca bitki almaya geliyor!

17-20 Haziran tarihleri arasında Çin’den 39 firmadan 45 kişilik bir ekip Türkiye’ye geliyor. Gelecek heyet ağırlıklı olarak dünyada tıbbi aromatik bitkilerde karar merciinde olan, CEO düzeyindeki isimlerden oluşuyor.

Anadolu’nun şifalı ot ve bitkileri ekonomiye milyonlarca dolar kazandıracak. 17-20 Haziran tarihleri arasında Çin’den 39 firmadan 45 kişilik bir heyet tıbbı ve aromatik bitki alımı için Türkiye’ye geliyor. Heyette, tıbbi aromatik bitkiler alanında dünyaca ünlü şirketlerin CEO’ları da var. Heyet sipariş listesini de gönderdi. Listede 2 bin 150 ton kimyon, 400 ton şifalı bitki, 36 ton kekik, 120 ton rezene çayıyla gül, lavanta ve susam yağı da var. 

GÖRÜŞMELER YAPILACAK

17 Haziran’da İstanbul’a gelecek heyet 18 Haziran’da TBMM’de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Komisyonu’yla görüşecek. Ankara’da yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ankara Ticaret Odası'yla bir araya gelecek heyet, Türk kadın girişimcilerle de bir görüşme yapacak.

Firmalarla buluşturacağız

Edinilen bilgiye göre, heyet Afyonkarahisar ve İzmir’de bazı tıbbi ve aromatik ürün satışı yapan firmaları ziyaret edecek. Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Başkanı İhsan Beşer, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Bu işle ilgili ne kadar sektör temsilcisi varsa randevulaştıracağız. Firmaları bir araya getirip ihracatı artırmak en büyük hedefimiz” ifadelerini kullandı

İHRACAT HEDEFİ BÜYÜK

Türkiye’nin 2023-2030 aromatik ve tıbbi bitki üretim ve ihracat projeksiyonu da belli oldu. Hedefler şöyle:

- Sadece defne ürünleri ihracatından 1 milyar dolar gelir.

- Ham reçineden 300 milyon dolar katkı.

- Trüf mantarının ekonomik katkısı 300 milyon dolara çıkacak.

- 660 dekar alanlık sakız ormanı 2 bin dekar alana çıkarılacak.

- Keçiboynuzu ihracatında 20 milyon dolar hedef.

- 10 bin ton faydalanılabilir ada çayı bulunuyor. İhracatı 15 milyon dolara çıkarılacak.

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