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ÇİNLİ MEDYA DEVİ TÜRKİYE’YE YATIRIMA GELİYOR

30 Mayıs 2017 Salı 10:19
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StarTımes Medya Grubu Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang: "Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz”

ÇİNLİ MEDYA DEVİ TÜRKİYE'YE YATIRIMA GELİYOR
PEKİN (AA) - BAHATTİN GÖNÜLTAŞ -  Afrika’da 300’ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik sağlayarak veya altyapı işletmesi olarak hizmet sunan Çin merkezli StarTımes Medya Grubu Türkiye’ye yatırıma hazırlanıyor. 

Şirketin Uluslararası Pazarlama Müdürü Wang Jin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’ye yatırım için Türk yetkililerle görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Wang, Çin’in başlattığı “Kuşak ve Yol" inisiyatifi kapsamında Türkiye ile ilişkilerin geliştiğini belirterek, “Biz de bunu değerlendirerek yeni teknolojilerimizi Türkiye’ye getirmek istiyoruz. Türkiye bizim için önemli ülke. Televizyon kanallarımızda Türk dizilerine yer vererek daha fazla ülkeye ulaştırabiliriz. Türkiye’de stratejik bir ortak bakıyoruz. Bu ortağı bulduğumuz zaman yatırımı gerçekleştireceğiz.” diye konuştu.

Şirketin 1988'den beri hizmet verdiğini anlatan Wang, şöyle devam etti:

“2002 yılında şirketimiz Afrika’ya açıldı. Afrika’da dijitalleşmeyi destekleyerek Kenya, Nijerya, Uganda, Mozambik gibi ülkelerin bulunduğu 30’dan fazla ülkede şirketlerimiz var. Şu anda 300’ün üzerinde radyo ve televizyon kanalına içerik ve altyapı işletmeciliği sağladık. Toplam 4 bine yakın çalışanımız var ve bunların 3 bine yakını Afrika’da. Bu Afrika’da büyük başarı olarak görülebilir. Elektriğin olmadığı yerlerde güneş enerji panelleri kuruyoruz. Buradaki insanlar bu paneller sayesinde gece televizyon izleyebiliyor.” 

Wang, StarTımes’in kendine ait 38 televizyon kanalı olduğunu belirterek, Afrika’da yedi spor kanalıyla hizmet verdiklerini ve 8 milyon aboneye ulaştıklarını kaydetti. Şirketin 2011’de çeviri ve dublaj merkezi oluşturduğunu bildiren Wang, “Çin, Birleşik Krallık, Fransa, ABD, Kanada, Portekiz’den ses sanatçılarını çalıştırıyoruz. Şu ana kadar 180 diziyi İngilizce, Fransızca, Portekizce ve Swahili ve Yoruba gibi Afrika dillerinde dublajını yaptık. Ayrıca Mücadele, Genç Doktor, Batı'ya Yolculuk gibi Çin dizilerini de bu dillere çevirdik ve dublajını yaptık. Seyircilerimizden olumlu geri dönüşler aldık. Bunu Türk dizileri içinde yapabiliriz.” ifadesini kullandı. 

AA muhabirinin Türk yetkililerden aldığı bilgiye göre, şirketin Türkiye’de yatırımına, rekabeti artırması ve teknoloji transferi bakımından sıcak bakılıyor. Yetkililer, görüşmelerin devam ettiğini kaydetti. 


Anadolu Haber Ajansı
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