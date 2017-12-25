ÇİMSA, İNOVASYONA ÖNCÜLÜK EDİYOR

Türkiye çimento sektörünün yenilikçi ve öncü şirketi Çimsa, geliştirdiği hizmetlerle iş ortaklarının hayatını kolaylaştırıyor. Tüm IOS ve Android tabanlı akıllı telefonlara ve tabletlere ücretsiz indirilebilen mobil uygulaması ile Çimsa, her an müşterilerinin yanında yer almaya devam ediyor.

Dijital müşteri deneyimi için ‘Formülün Adı: Çimsa’

Çimsa Genel Müdürü Nevra Özhatay, Çimsa olarak teknolojik gelişmeleri takip ettiklerini ve sektörde bu alanda da öncü konumlarını sürdürdüklerini belirterek, “İçinde bulunduğumuz teknoloji çağında gerek iş yapış biçimimiz gerek tüketim alışkanlıklarımız hızla değişiyor. Faaliyette olduğumuz çimento sektörü iletişimden finansa, satış ve pazarlamadan insan kaynaklarına kadar tüm iş süreçlerinde dijital dönüşümden etkileniyor.



Biz de Çimsa olarak, sürdürülebilir başarı sağlamanın yegâne koşulunun inovasyonda yetkinlik kazanmak olduğu öngörüsüyle hareket ediyor, sektörümüzün ve şirketimizin gelişimine hizmet edecek birçok teknolojik yeniliğe öncülük ediyoruz. Bu bakış açısıyla geliştirdiğimiz ‘Çimsa-Formülün Adı’ mobil uygulamamız, çimento sektöründe satış ve pazarlama kanallarının dijitalleşmesi açısından bir ilk niteliği taşıyor” dedi.

Değişen tüketici ihtiyaçları için dijital çözümler

Çimsa Beyaz Çimento ve Özel Ürünler Genel Müdür Yardımcısı Ülkü Özcan, Çimsa: Formülün Adı’ mobil uygulaması sayesinde Çimsa iş ortaklarının diledikleri anda, diledikleri yerden zengin bir müşteri deneyimi yaşayarak, aplikasyonun sağladığı birçok kolaylıktan yararlanabileceklerini belirtti. Özcan, “Çimsa olarak iş ortaklarımıza daha fazla temas edebilmek, müşteri memnuniyetini artırmak ve güvenilir bir iş ortağı olmak amacıyla hareket ediyoruz.



‘Formülün Adı’ çatısı altında topladığımız yenilikçi çözümlere bir yenisini daha ekleyerek geliştirdiğimiz mobil uygulamamız ile artık Çimsa Süper Beyaz ve Çimsa Aluminates ailelerine ait ürün broşürlerimiz, teknik dokümanlarımız, güvenlik veri sayfalarımız kolaylıkla ulaşabilir olacak. İş ortaklarımız ihtiyaçları doğrultusunda ürün numune talebinde bulunabilecekler ve bir sorunla karşılaştıklarında Çimsa Teknik Destek Ekibi ile direkt temasa geçebilecekler. Bununla birlikte, Çimsa’nın beyaz çimento dağıtım ağını detaylıca inceleyebilecek; hangi bölgelere sevkiyat yapıldığı bilgisine bir tık ile ulaşabilecekler” dedi. Özcan ayrıca, Çimsa’nın global arenada öncü kimliğini pekiştiren beyaz çimento ve özel ürünlerle ilgili tüm gelişmelerin, ‘Çimsa: Formülün Adı’ kullanıcı dostu mobil uygulaması ile anlık olarak takip edilebileceğini sözlerine ekledi.

