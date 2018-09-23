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ÇİMENTO ÜRETİCİLERİNE NEFES ALDIRACAK HABER

Çimento üreticilerine nefes aldıracak haber, dünya çimento ticaretinin devlerinden HC Trading’den geldi. Şirket, Türkiye’den önümüzdeki yıl ilk etapta 1 milyon tonluk çimento satın alımı yapacağını duyurdu.

ÇİMENTO ÜRETİCİLERİNE NEFES ALDIRACAK HABER

Çimento üreticilerine nefes aldıracak haber, dünya çimento ticaretinin devlerinden HC Trading’den geldi. Şirket, Türkiye’den önümüzdeki yıl ilk etapta 1 milyon tonluk çimento satın alımı yapacağını duyurdu.

23 Eylül 2018 Pazar 23:46
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ÇİMENTO ÜRETİCİLERİNE NEFES ALDIRACAK HABER

İnşaat sektöründe yaşanan durgunluktan sert şekilde etkilenen çimento sektörüne, önümüzdeki dönemde ihracat hayat verecek. Üreticiler, uluslararası arenada yükselen döviz kurlarının getirdiği avantajdan faydalanmak için rotalarını ihracat pazarlarına çevirdi.

Dünya çimento ticaretinin devlerinden olan HC Trading, Türkiye’den önümüzdeki yıl ilk etapta 1 milyon tonluk çimento satın alımı yapacağını duyurdu. HC Trading Global Başkan Yardımcısı Kerim Erben, Türkiye çimento üreticilerinin güvenilirliğinin ve Türk çimentosunun uluslararası standartlarda yüksek kalitesinin altını çizerek, önümüzdeki dönemde yıllık çimento ihtiyaçlarının önemli bir kısmını Türkiye’den karşılamayı düşündüklerini açıkladı.

HC Trading (HCT), İstanbul, Shanghai, Singapore, Dubai, Malta, Madrid başta olmak üzere 17 ofisi ve 30 milyon tona yaklaşan ticaret hacmiyle dünya çimento ticaretinin lider şirketidir.

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