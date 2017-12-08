Çimento ihracatında 2018 sonu hedefi 500 milyon dolar

Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği(TÇMB) tarafından açıklanan 2017 yılının ilk 9 aylık rakamlarına göre çimento üretiminde, geçen yılın aynı dönemine oranla %2,7‘lik bir artış yaşandı. Bu dönemde üretilen çimentonun yaklaşık %10,35’i ihracata konu olurken iç satışlarda %3,9, çimento ihracatında ise %0,6’lık artış gerçekleştiği açıklandı.

Türkiye Ekonomisinin Büyümesine Büyük Katkı Çimento Sektöründen

Konuyla ilgili değerlendirme yapan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı M. Şefik Tüzün;“TUİK verilerine göre, 2017 yılı Ocak-Eylül döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok artırdığımız ülke Haiti olmuştur. 2017 yılında çimento ihracatımız yüzde 10’dan fazla artış göstermiştir. Aynı şekilde iç pazarda da çimento satışlarında yüzde 4’e yakın bir büyüme yaşandı. İç pazardaki büyüme elbette konut sektörüyle paralel şekilde seyretmektedir. Türkiye genelinde konut satışları 2017 Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,8 oranında artarak 140.298 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 23.471 konut satışı ve yüzde 16,7 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 13.945 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 7.575 konut satışı ve yüzde 5,4 pay ile İzmir izledi” dedi. Çimento ihracatının Türk ekonomisine doğrudan olumlu katkı sağladığını belirten Tüzün, yılsonuna kadar 500 milyon dolar ihracat hedeflerinin olduğunu söyledi.