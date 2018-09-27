Türk Ekonomi Bankası’nın (TEB) 2015 yılında hayata geçirdiği dijital bankacılık platformu CEPTETEB, üçüncü yılında 600 bin müşteriye ulaştı. Konuyla ilgili açıklama yapan TEB Bireysel ve Özel Bankacılık Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Gökhan Mendi dijitalleşmenin hayatın her alanında ağırlığının artmasıyla bankacılık faaliyetlerinin de dijital dünyaya taşındığını vurgulayarak, “Bankacılık sektöründe dijital kanalların kullanım oranı hızla artıyor. Müşteriler hem kolaylık hem de zamandan tasarruf sağlayan bu kanalları daha fazla kullanıyor. Biz de TEB olarak, bu alandaki yatırımlarımızın odağında bulunan dijital bankacılık platformumuz CEPTETEB ile müşterilerimizin bankacılık işlemlerini dijital kanallardan kolayca yapmalarını sağlıyoruz” dedi.

CEPTETEB’in kullanıcı sayısının üçüncü yılında 600 bine ulaştığını ifade eden Mendi şu bilgileri verdi: “TEB müşterilerine baktığımızda, bankacılık işlemlerinin yüzde 86’sını dijital kanallardan gerçekleştirdiklerini görüyoruz. Her iki müşterimizden biri online bankacılık kanallarımız üzerinden işlem yapıyor. Mobil bankacılık kanalını kullanan müşterilerimizin sayısı ise 1 milyonu aştı”.

Üçüncü yıla özel reklam filmi

CEPTETEB ile kullanım kolaylığı, yüksek güvenlik standartları ve zengin içerik sunduklarını vurgulayan Mendi, aynı zamanda kullanıcılara avantajlı bir dünya sunduklarını söyledi. Kısa bir süre önce CEPTETEB’in üçüncü yılına özel olarak bir reklam filmi hazırladıklarını da ifade eden Mendi, filmde CEPTETEB’in sunduğu avantajlara vurgu yapılarak havaalanından hızlı geçiş, ücretsiz EFT ve havale, yüksek faizli vadeli hesap gibi özelliklerinin anlatıldığını sözlerine ekledi.