CEO’LARIN %50’Sİ HAYALİNDEKİ YETENEĞİ BULAMAMAKTAN ENDİŞE EDİYOR

Dijitalleşmenin şirketlerin hayatına girmeye başlaması yetenekleri teknolojiye adapte olmasını zorunlu kılıyor. Bu adaptasyonun getireceği verimliliği göz önüne alan CEO'lar dijital dünyada başarılı olabilecek yetenekleri bulmaya odaklanıyor. PWC’nin (PricewaterhouseCoopers) bu yıl gerçekleştirdiği 21. CEO Araştırmasına göre insan kaynakları yönetimini sürdürülebilir kılmak isteyen CEO’ların %50’si doğru yeteneğe ulaşamamaktan endişe ediyor. Türkiye’nin ve dünyanın en iyi şirketlerini en uygun yeteneklerle buluşturan toptalent.co, CEO’ların bu kaygısının yeteneklerde aradıkları özellikleri bulamamasından kaynaklandığını vurguluyor. toptalent.co’ya göre yöneticilerin hayallerindeki yeteneğin sahip olması gereken özellikler şöyle: Yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak, okulda aktif ve başarılı biri olmak, topluma duyarlı bir birey olmak, yurtdışı eğitim programlarına katılmış olmak, gönüllü staj yapmış olmak ve anlaşılır bir özgeçmişe sahip olmak.

Birçok CEO şirketlerinin başarılı bir büyüme sağlaması ve doğru süreçlerle yönetilmesi için en uygun yetenekleri arıyor. Dolayısıyla bu yeteneklerin de sahip olması gereken belli başlı özellikler bulunuyor. toptalent.co pek çok CEO’nun görüşlerinden yararlanarak oluşturduğu iş bulma rehberiyle yöneticilerin hayalindeki yetenek profilini şöyle detaylandırıyor:

Okulda aktif ve başarılı biri olmak

İşe alım süreçlerinde öncelikle yeteneklerin mezun oldukları okul, not ortalaması ve daha sonra eğitim hayatı boyunca gerçekleştirdiği aktiviteler önem kazanıyor. Birçok CEO iyi bir üniversiteden mezun olmanın ve okul kulüplerinde aktif olarak rol almanın iletişim, işbirliği ve liderlik yetkinliklerini geliştirdiğine inanıyor. Ayrıca bu özelliklerin yeteneklere zaman yönetimi ve zorluklarla baş edebilme noktasında düşünüyor. Bu nedenle işe alımda kulüp etkinliklerine dikkat ediliyor. Bunların yanı sıra aktif bir spor yaşamına sahip olmak da büyük önem taşıyor.

Yenilikçi bir bakış açısına sahip olmak

Yenilikçi bir bakış açısına sahip olan yetenek kendini ve şirketi geliştirecek pek çok fikir üretebiliyor. Bu bakış açısına sahip yeteneklerin aynı zamanda meraklı ve değişimden korkmayan bir kişilikte oluyorlar. Pek çok CEO meraklı yeteneklerin görevlerini yerine getirmek için yaratıcı yollar aradığını, şirketlerin farklı bölümlerinden bilgi edindiklerini ve öğrendiklerini günlük işlerine uygulayabildiğini düşünüyor.

Topluma duyarlı bir birey olmak

CEO'ların işe alacakları yeteneklerde aradığı bir başka özellik ise topluma karşı duyarlı olmak. Sosyal sorumluluk sahibi, yaşadıkları dünyaya ve topluma duyarlı yetenekler CEO’ların ilk tercihleri arasında yer alıyor. Burada adayların daha önce toplumsal projelerde çalışmış olmaları tercih edilme olasılıklarını artırıyor. Sosyal sorumluluk projelerinde görev almak CEO’ların; yeteneğin sosyal duyarlılık, dünya görüşü, iletişim yeteneği gibi özellikleri hakkında fikir sahibi olmasını sağlıyor.

Yurtdışı eğitim programlarına katılmış olmak

Erasmus gibi yurtdışı eğitim programlarına katılan öğrencilerin kültürel çeşitlilikleri artıyor. Bu değişim programlarında farklı bir ülkeler ve kültürlerle iletişime giren yetenekler çokuluslu şirketler tarafından tercih ediliyor. CEO’lar bu programların; öğrencinin almış olduğu eğitimin kalitesini artırması, yabancı dilini geliştirme fırsatı yaratması, öğrenciye yurtdışı deneyimi sunması ve farklı kültürleri tanıyıp farklı kültürdeki kişilerle iletişim sağlaması gibi avantajlarını göz önüne alarak bu yetenekleri farklı bir gözle değerlendiriyorlar.

Anlaşılır bir özgeçmişe sahip olmak

Bir özgeçmiş içerisinde yeteneğin eğitimini, yabancı dil gibi kişisel becerilerini, yetkinlik ve tecrübelerini kısa ve öz bir şekilde ifade etmesi ve profesyonel gelişimini hangi alanlarda ilerletmek istediğini belirtmesi gerekiyor. Özgeçmişin anlaşılır, sade bir dizayna sahip olması, eğitim ve deneyim bilgilerinin o işi hiç yapmayan bir kişinin anlayabileceği açıklıkta olması önem taşıyor. Ne yapmak istediğine kesin bir şekilde karar veren yeteneklerin özgeçmişlerinde bu yöndeki becerilerini ön plana çıkarmaları tercih edilmelerini sağlıyor.

Gönüllü stajlar yapmış olmak

CEO’lar için yetenek seçiminde gönüllü olarak birkaç şirkette staj yapmış olmak önem taşıyor. Mutlaka bir ya da birkaç şirketi görmüş ve tecrübe kazanmış olan yeteneklerin hem ne yapmak istedikleri daha iyi anlaşılıyor hem de kendilerini anlatmak için daha fazla deneyim kazanmış oluyorlar. Diğer yandan bu stajlar yeteneğin kariyer amaçlarını da gösteriyor. Bu da bilinçli bir çalışan olacağının bir göstergesi kabul ediliyor.