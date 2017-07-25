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ÇAYKUR'DA BU YILIN İLK "STEVİA" HASADI YAPILDI

25 Temmuz 2017 Salı 11:09
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ÇAYKUR, "stevia" adlı çalı türündeki bitkiden sıfır kalorili şeker üretmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ürünün bu yılki ilk hasadını gerçekleştirdi

ÇAYKUR'DA BU YILIN İLK
RİZE (AA) - ÇAYKUR, "stevia" adlı çalı türündeki bitkiden sıfır kalorili şeker üretmek için yürüttüğü çalışmalar kapsamında ürünün bu yılki ilk hasadını yaptı.

ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu, ÇAYKUR yetkilileri ile Çay ve Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü bahçesinde, Arjantin'den getirilen fidelerle deneme amacıyla yetiştirilen ürünü hasat etti.

Sütlüoğlu, hasat sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, 5 yıl önce stevia bitkisinin bu bölgede yetişip yetişmeyeceğinin ilk denemelerini yaptıklarını söyledi.

Bugün ise 2017 yılının ilk hasadını yaptıklarını dile getiren Sütlüoğlu, "Geçen yıl Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Rize'yi ziyaret ettiğinde de birlikte hasat yapmıştık. Cumhurbaşkanımız bunun adını 'Rize şekeri' olarak koymuştu." dedi.

Sütlüoğlu, stevia bitkisinin bu topraklarda çok güzel yetiştiğine işaret ederek, "Çay da dışarıdan geldi. Bu toprakları sevdi ve tutundu. Çaydaki denemeler çok daha uzun sürdü. Çayla kıyaslarsak çok daha kısa süre içerisinde bu ürünün burada çok iyi şekilde yetiştiğini gördük." diye konuştu.

Bir dönümden 4 ton ürün elde edebildiklerine dikkati çeken Sütlüoğlu, bunun çok yüksek bir verim olduğunu vurguladı.

Sütlüoğlu, çayda bir dönümde ortalama 1,5 ton ürün elde edildiğini belirterek, "Yaprak değerleri çok yüksek. Stevia, bu memleketi çay gibi sevdi." ifadesini kullandı.

Stevia için fabrika kurmaya karar verdiklerini dile getiren Sütlüoğlu, şunları kaydetti:

"Stevia üretiminde en ilerde olan ülke Çin, gerek tarla ve gerekse fabrikasyon ayağında. En yüksek üretimi de Çinliler yapıyor. Biz bütün bu işin içinde olan ülkeleri inceledik ve en iyi Çinlilerle bu işi yapabileceğimizi gördük. Şu anda fabrikamız montaj aşamasında, yapılmaya devam ediyor. Makinelerimizin bir kısmı geldi. Bu yıl inşallah bu fabrikamızı deneme üretimine alacağız ve ilk deneme ürünlerini de elde etmiş olacağız. Önümüzdeki yıl bunun fidanını vatandaşa dağıtarak fiili üretimine başlayacağız. 'Çaya tatlı bir kardeş geldi.' diyoruz. Çaya tatlı, kalorisiz, proteini olmayan, hiç bir zararı olmayan çok sağlıklı ve tatlı bir kardeş geldi."


Anadolu Haber Ajansı
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