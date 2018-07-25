Castrol ve Türkiye Petrolleri’nden madeni yağ alanında önemli iş birliği

Castrol ve Türkiye Petrolleri, 24 Temmuz Salı günü imzaladıkları anlaşma ile madeni yağ alanında güçlerini birleştirdi. İmzalanan anlaşma kapsamında; otomotiv yağlarında Türkiye’nin açık ara pazar lideri konumunda bulunan Castrol’ün tüm dünyada büyük beğeni kazanmış, güvenilir ve kaliteli otomotiv yağları, akaryakıt sektörünün lider kuruluşlarından Türkiye Petrolleri’nin müşterileriyle buluşacak. Castrol Türkiye’nin İstanbul merkez ofisinde gerçekleştirilen imza töreninde Castrol Türkiye Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Kamuran Yazganoğlu ile Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Çağdaş Demirağ hazır bulundu.

Otomotiv yağlarında pazar lideri olmanın sorumluluğu ile Türkiye’nin dört bir yanında otomobil sahiplerine ulaşmayı hedeflediklerini belirten Yazganoğlu, gerçekleşen imza töreninde şunları söyledi:

“Tüm otomotiv yağları pazarında açık ara pazar lideri olarak, ülkemizde ve dünyadaki önde gelen araç üreticileri ile önemli iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Bir yandan otomotiv markalarıyla mühendislik gücümüzü birleştirirken, diğer yandan birlikte ürün geliştirmeye devam ediyoruz. Bu doğrultuda, araç kullanıcılarına en yaygın şekilde ürün sunabilmek ve ürün satış noktalarımızı yaygınlaştırmak amacıyla stratejik ortaklıklar geliştirmeye devam ediyoruz. Ülke çapındaki 700 istasyonu, kaliteli ürün ve hizmetleriyle akaryakıt sektörünün en önemli oyuncularından biri olan, Türkiye Petrolleri ile stratejik bir iş birliğini hayata geçiriyoruz. Güvenilir, motor dostu otomotiv yağlarımız şimdi Türkiye Petrolleri’nin müşterileriyle buluşacak. Bu vesileyle bizimle güçlerini birleştirenTürkiye Petrolleri’ne teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Türkiye’nin markası Türkiye Petrolleri’nin hem ülke ekonomisine hem sektöre değer katmaya devam ettiğini vurgulayan Demirağ ise şunları söyledi:

“Bu iş birliğiyle, kalitesiyle araç sahiplerinin beğenisini ve takdirini kazanmış, motor dostu Castrol yağlarını Türkiye’nin dört bir köşesindeki tüketicilerimizle buluşturmayı ve onlara daha güvenilir, daha sağlıklı bir yol deneyimi sunmayı amaçlıyoruz. Akaryakıt sektörünün yerli markası Türkiye Petrolleri olarak Castrol gibi kendi alanında lider bir marka ile iş birliği gerçekleştirmekten mutluluk duyuyoruz. Bu gibi iş birlikleri ile yenilikçi hizmet anlayışımızı daha fazla noktada tüketicilerimizle buluşturacak, kaliteli hizmet anlayışımızla müşterilerimize değer katmaya devam edeceğiz.”