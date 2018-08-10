CARİ İŞLEMLER DENGESİ AÇIKLANDI

Cari işlemler açığı, Haziran'da bir önceki yılın Haziran ayına göre 818 milyon ABD doları azalarak 2 milyar 973 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Foreks anketinde beklenti 3,18 milyar dolar açık olacağı yönündeydi.

Merkez Bankasından yapılan açıklamaya göre, bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 57.386 milyon ABD doları olmuştur. Bu ayda ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 228 milyon ABD doları azalarak 4.388 milyon ABD dolarına, birincil gelir dengesi açığı 125 milyon ABD doları azalarak 1.008 milyon ABD dolarına gerilemiştir.



Hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 712 milyon ABD doları artarak 2.385 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir. Bu gelişmede, seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirlerin 490 milyon ABD doları tutarında artarak 1.881 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 119 milyon ABD doları azalarak 951 milyon ABD doları olmuştur. Bir önceki yılın Haziran ayında 285 milyon ABD doları net giriş gösteren ikincil gelir dengesi kalemi, bu yılın aynı ayında da 38 milyon ABD doları net giriş kaydetmiştir.

Finans Hesabı

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler, 951 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir.

Portföy yatırımları 883 milyon ABD doları tutarında net çıkış kaydetmiştir. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 76 milyon ABD doları net alış, devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 262 milyon ABD doları net satış yaptığı görülmektedir.

Yurtiçi yerleşiklerin yurtdışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 335 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmiştir. Diğer yatırımlarda 4.534 milyon ABD doları tutarında net çıkış olmuştur.

Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1.806 milyon ABD doları net artış, yurtdışı bankaların yurtiçindeki mevduatları ise 408 milyon ABD doları net azalış kaydetmiştir.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler, sırasıyla 556 milyon ABD doları ve 141 milyon ABD doları ve 203 milyon ABD doları net geri ödeme yapmıştır.

Resmi rezervlerde bu ayda 6.988 milyon ABD doları rezerv azalışı gözlenmiştir.

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