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CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ARTTI

13 Temmuz 2017 Perşembe 12:02
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Türkiye'nin cari işlemler hesabı, mayıs ayında 5 milyar 242 milyon dolar açık verdi.

CARİ İŞLEMLER AÇIĞI ARTTI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs 2017 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. 

Cari işlemler açığı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 129 milyon dolar artarak 5 milyar 242 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, 12 aylık cari işlemler açığı 35 milyar 340 milyon dolar oldu. 

Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 645 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 521 milyon dolar artarak 956 milyon dolara yükselmesi etkili oldu.

Diğer taraftan hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 181 milyon dolar artarak 1 milyar 213 milyon ABD dolarına yükseldi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 502 milyon dolar artarak 882 milyon doları oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 30 milyon doları net çıkış gösteren ikincil gelir dengesi, bu yılın aynı ayında 241 milyon dolar net giriş kaydetti.

AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, mayıs ayı cari işlemler açığının 4,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu.

Anadolu Haber Ajansı
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