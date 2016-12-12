CARİ AÇIK YÜKSELDİ

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bu yılın ekim ayında 665 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Ekim 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı. Buna göre, doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 53 milyon ABD doları artarak 665 milyon ABD doları tutarında gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 990 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 471 milyon dolar alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 232 milyon dolar net satım yaptığı görüldü. Yurt dışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, Genel Hükümet ve bankalar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1 milyar 558 milyon dolar net borçlanma ve diğer sektörler 13 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde ise 596 milyon dolarlık net giriş (net yükümlülük artışı) oldu. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 843 milyon dolar net artış, yurt dışı bankaların yurt içi bankalardaki mevduatları ise 115 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 215 milyon dolar net kullanımda bulunurken, diğer sektörler 1 milyar 150 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.
Resmi rezervler 2 milyar 923 milyon dolar arttı.
Aylık ve yıllık cari işlemler dengesi
Merkez Bankası geçici verilerine göre, 2015 ve 2016 yıllarına ilişkin ekim ayı ile ocak-ekim dönemi cari işlemler dengesindeki gerçekleşmeler şöyle:
|2015
|2015
|2016
|2016
|(Milyon ABD Dolar)
|Ekim
|Ocak-Ekim
|Ekim
|Ocak-Ekim
|I -
|CARİ İŞLEMLER HESABI
|-343
|-24.978
|-1.675
|-26.468
|Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi (A+B+C)
|-396
|-25.867
|-1.782
|-27.667
|Mal ve Hizmet Dengesi(A+B)
|238
|-17.727
|-1.011
|-20.070
|A.
|DIŞ TİCARET DENGESİ
|-2.471
|-39.980
|-2.804
|-33.772
|Toplam Mal İhracatı
|13.908
|127.298
|13.518
|123.274
|Toplam Mal İthalatı
|16.379
|167.278
|16.322
|157.046
|1.
|Genel Mal Ticareti (Ödemeler D. Tanımlı)
|-2.955
|-44.425
|-2.602
|-36.723
|1.1.
|İhracat
|13.221
|119.980
|12.771
|115.920
|1.2.
|İthalat
|16.176
|164.405
|15.373
|152.643
|2.
|Net Transit Ticaret Geliri
|6
|67
|8
|82
|3.
|Parasal Olmayan Altın
|478
|4.378
|-210
|2.869
|B.
|HİZMETLER DENGESİ
|2.709
|22.253
|1.793
|13.702
|1.
|İşlem Gören Mallar
|6
|55
|3
|-12
|2.
|Tamir ve Bakım Hizmetleri
|-25
|-257
|-14
|-294
|3.
|Taşımacılık
|671
|5.273
|439
|4.214
|4.
|Seyahat
|2.323
|19.507
|1.693
|12.389
|5.
|İnşaat Hizmetleri
|1
|281
|42
|324
|6.
|Sigorta Hizmetleri
|-16
|-221
|-26
|-228
|7.
|Finansal Hizmetler
|-143
|-882
|-68
|-716
|8.
|Diğer Ticari Hizmetler
|-117
|-1.261
|-160
|-1.428
|9.
|Resmi Hizmetler
|-101
|-896
|-113
|-850
|10.
|Diğer Hizmetler
|110
|654
|-3
|303
|C.
|BİRİNCİL GELİR DENGESİ
|-634
|-8.140
|-771
|-7.597
|1.
|Ücret Ödemeleri
|-39
|-322
|-64
|-561
|2.
|Yatırım Geliri
|-595
|-7.818
|-707
|-7.036
|2.1.
|Doğrudan Yatırım
|-98
|-2.812
|-104
|-2.269
|2.2.
|Portföy Yatırımları
|-242
|-2.285
|-316
|-1.885
|2.3.
|Diğer Yatırımlar
|-255
|-2.721
|-287
|-2.882
|D.
|İKİNCİL GELİR DENGESİ
|53
|889
|107
|1.199
|II -
|SERMAYE HESABI
|0
|-6
|0
|23
|III -
|FİNANS HESABI
|-1.505
|-13.693
|-328
|-19.927
|1.
|Doğrudan Yatırımlar
|-612
|-10.364
|-665
|-5.606
|1.1.
|Net Varlık Edinimi
|453
|4.098
|224
|2.456
|1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|1.065
|14.462
|889
|8.062
|2.
|Portföy Yatırımları
|170
|11.665
|-1.990
|-10.685
|2.1.
|Net Varlık Edinimi
|377
|5.607
|313
|-75
|2.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|207
|-6.058
|2.303
|10.610
|3.
|Diğer Yatırımlar
|134
|-10.022
|-596
|-12.203
|3.1.
|Efektif ve Mevduatlar
|1.389
|3.836
|1.366
|-1.786
|3.1.1.
|Net Varlık Edinimi
|2.296
|16.209
|827
|1.757
|3.1.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|907
|12.373
|-539
|3.543
|3.2.
|Krediler
|-2.051
|-13.225
|-1.676
|-7.617
|3.2.1.
|Net Varlık Edinimi
|16
|466
|-362
|-13
|3.2.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|2.067
|13.691
|1.314
|7.604
|3.3.
|Ticari Krediler
|804
|-371
|-283
|-2.812
|3.3.1.
|Net Varlık Edinimi
|1.139
|242
|1.045
|-346
|3.3.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|335
|613
|1.328
|2.466
|3.4.
|Diğer Varlıklar ve Yükümlülükler
|-8
|-262
|-3
|12
|3.4.1.
|Net Varlık Edinimi
|0
|1
|0
|105
|3.4.2.
|Net Yükümlülük Oluşumu
|8
|263
|3
|93
|3.5.
|Özel Çekme Hakları, SDR (Net Yük.)
|0
|0
|0
|0
|4.
|Rezerv Varlıklar
|-1.197
|-4.972
|2.923
|8.567
|IV -
|NET HATA NOKSAN
|-1.162
|11.291
|1.347
|6.518
Anadolu Haber Ajansı
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