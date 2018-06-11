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CARİ AÇIK NİSANDA 5.4 MİLYAR DOLAR

Cari işlemler açığı nisan ayında 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK NİSANDA 5.4 MİLYAR DOLAR

Cari işlemler açığı nisan ayında 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti.

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:57
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CARİ AÇIK NİSANDA 5.4 MİLYAR DOLAR

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Nisan 2018 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Cari işlemler açığı nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 1.7 milyar dolar artış göstererek 5.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 

Analistler cari açığın 5.3 milyar dolar olmasını bekliyorlardı.

Öte yandan 12 aylık cari işlemler açığı 57 milyar dolar olarak kaydedildi.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Söz konusu gelişmede, hizmetler dengesinden kaynaklanan net girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 375 milyon dolar artarak 1 milyar 474 milyon dolar olarak gerçekleşmesine rağmen, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının 1 milyar 817 milyon dolar artarak 5 milyar 462 milyon dolara ve birincil gelir dengesi açığının 279 milyon dolar artarak 1 milyar 489 milyon dolara yükselmesi etkili olmuştur.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 366 milyon dolar tutarında artarak 1 milyar 122 milyon dolara yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 269 milyon dolar artarak 1 milyar 423 milyon dolar olmuştur."

'Kaynağı belirsiz' 264 milyon dolar
Resmi rezervlerde nisanda 2.76 milyar dolar rezerv artışı gözlenirken, net hata noksan kalemi Nisan'da 264 milyon dolar oldu. Net hata ve noksan ocak-nisanda ise 3.8 milyar dolar olarak duyuruldu.

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