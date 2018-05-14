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CARİ AÇIK MART'TA ARTTI

Cari işlemler dengesi, mart ayında 4.81 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 4-4.15 milyar dolar seviyelerindeydi.

CARİ AÇIK MART'TA ARTTI

Cari işlemler dengesi, mart ayında 4.81 milyar dolar açık verdi. Piyasada beklenti 4-4.15 milyar dolar seviyelerindeydi.

14 Mayıs 2018 Pazartesi 16:36
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CARİ AÇIK MART'TA ARTTI

Cari açık, mart ayında piyasa beklentilerinin üzerinde geldi. Cari işlemler açığı, bir önceki yılın mart ayına göre 1 milyar 695 milyon dolar artarak 4 milyar 812 milyon dolara yükseldi. Cari açık, ocak-mart döneminde 16.4 milyar dolar olarak gerçekleşirken, on iki aylık cari işlemler açığı 55 milyar 380 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Bu arada şubat ayındaki 'açık' 4.15 milyar dolardan 4.52 milyar dolara revize edildi.

Net hata noksan kalemi, mart ayında 2.92 milyar dolar olurken, ocak-mart döneminde kaynağı belirsiz para girişi 3.69 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Mart ayında cari açığı etkileyen unsurlar
Merkez Bankası'nın değerlendirmelerine göre; ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 692 milyon dolar artarak 4 milyar 608 milyon dolara yükselmesi, birincil gelir dengesi açığının 240 milyon dolar artarak 1 milyar 313 milyon dolara yükselmesi ve bir önceki yılın mart ayında 240 milyon dolar net giriş kaydeden ikincil gelir dengesinin bu yılın aynı ayında 6 milyon dolar net çıkış kaydetmesi etkili oldu.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 239 milyon dolar tutarında artarak 988 milyon dolara çıktı.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 218 milyon dolar artarak 1 milyar 238 milyon dolar oldu.

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