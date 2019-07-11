Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK TURİZM EKOVİTRİN 2018 EKOVİTRİN 2019 İŞ DÜNYASI
BİST
99049
ALTIN
260.100
DOLAR
5.6824
STERLİN
7.1227
EURO
6.4057

Cari açık "dengeleniyor"

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 151 milyon dolar fazla verdi. Cari açık Ocak-Mayıs döneminde 3.14 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 2.37 milyar dolara geriledi.

Cari açık "dengeleniyor"

Mayıs ayında cari işlemler hesabı 151 milyon dolar fazla verdi. Cari açık Ocak-Mayıs döneminde 3.14 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 2.37 milyar dolara geriledi.

11 Temmuz 2019 Perşembe 10:37
1240 Okunma
Cari açık "dengeleniyor"

Cari işlemler dengesi Mayıs ayında beklentilerin altında 151 milyon dolar fazla verdi.  Beklenti 280 milyon dolar fazla verileceği yönündeydi. Cari açık Ocak-Mayıs döneminde 3.14 milyar dolar olurken, 12 aylık cari işlemler açığı 2.37 milyar dolara geriledi. 

Merkez Bankası tarafından açıklanan verinin ayrıntıları şu şekilde:

"Söz konusu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 5.853 milyon ABD doları azalarak 706 milyon ABD dolarına gerilemesi ve hizmetler dengesi kalemi kaynaklı girişlerin bir önceki yılın aynı ayına göre 594 milyon ABD doları artarak 2.303 milyon ABD dolarına yükselmesi etkili olmuştur.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Mayıs ayında 1.204 milyon ABD doları açık vermişken, bu ayda 3.469 milyon ABD doları fazla vermiştir.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 257 milyon ABD doları tutarında artarak 1.846 milyon ABD dolarına yükselmiştir.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 194 milyon ABD doları artarak 1.299 milyon ABD doları olmuştur.

İkincil Gelir Dengesi kalemi kaynaklı çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 104 milyon ABD doları azalarak 27 milyon ABD doları olarak gerçekleşmiştir."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torba teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi
Torba teklifin ilk 7 maddesi kabul edildi
Erdoğan Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
Erdoğan Hak-İş 14. Olağan Genel Kurulu'nda konuştu
DenizBank satışında işlem tamam
DenizBank satışında işlem tamam
Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim