banner181

banner100


banner197
BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

CARİ AÇIK AZALDI

14 Şubat 2017 Salı 09:14
Bu haber 479 kez okundu

Cari işlemler açığı, Aralık 2016'da önceki yılın aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu.

CARİ AÇIK AZALDI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Aralık 2016 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verilerini açıkladı. 

Geçen yıl aralık ayında cari işlemler açığı 2015'in aynı ayına göre 784 milyon dolar azalarak 4 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti. Böylece 2016 yılı cari işlemler açığı 32 milyar 605 milyon dolar oldu. 

Aralıkta ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığı 2015 yılının aynı ayına göre 834 milyon dolar azalarak 4 milyar 213 milyon dolara düşerken, hizmetler dengesi fazlası 23 milyon dolar artarak 624 milyon dolar oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, 2015'in aralık ayında 292 milyon dolar tutarında gerçekleşen net ithalat, geçen yılın aralık ayında 1 milyar 264 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat gelirleri 2015 yılının aynı ayına göre 186 milyon dolar azalarak 972 milyon dolara, seyahat giderleri de 196 milyon dolar azalarak 272 milyon dolara geriledi. 

Birincil gelir dengesi açığı, 2015 Aralık ayına göre 87 milyon dolar artarak 933 milyon dolara yükseldi. Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, 60 milyon dolar artarak 863 milyon dolar oldu. 

"AA Finans Cari İşlemler Açığı Beklenti Anketi"ne göre, ekonomistler aralık ayı cari işlemler açığının 4,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşeceği tahmininde bulunmuştu. 

Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANI HASAN AKGÜN EMİTT 2017
  • TITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜNTITANIC OTELLER GRUBU İCRA KURULU BAŞKANI MUZAFFER AYGÜN
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.