Cardent Boyasız Göçük Düzeltme

Hizmetlerimiz

Boyasız Göçük Düzeltme, Boyasız Göçük Onarımı,Dolu Hasarlı Göçük Düzeltme, Mini Onarım, Kaporta Mini Onarım, Mikron Lokal Boya, Mini Yama Boya Onarım, Plastik Tampon Parça Onarımı, İç Döşeme Onarımı, Detaylı İç Dış Temizlik, Pasta Cila, Boya Koruma , Mekanik bakım

Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, kullandığı PDR tekniğiyle dolu hasarlı ve göçük bulunan araçların orijinal halini bozmadan onarımını sağlıyor. PDR tekniğini 2007 yılından beri uygulayıp geliştiren Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi, bu teknik sayesinde göçük veya dolu hasarlı araçları otomobilin orjinal boyası bozulmadan eski haline getiriliyor.Koşulsuz şartsız müşteri memnuniyetinin ön planda olduğu Cardent’te onarılan araçlar 2. el satışta da değer kaybına uğramıyor Cardent Oto Tamir Bakım Atölyesi Ortakları Ercan Yıldız ve Erol Oral, verdikleri hizmetleri ve göçük veya dolu hasarlı araçları orjinal halini bozmadan nasıl onardıklarını EKOVİTRİN’e anlattı. Araçlarda göçükler nasıl oluşuyor ve göçükleri orijinal halini bozmadan nasıl onarıyorsunuz?ERCAN YILDIZ: Müşterilerimiz dolu’ya maruz kalmış araçlarında az göçük göçük olduğunu zannediyor fakat özel ışık altında baktığımız zaman çok sayıda göçüğün olduğunu görüyoruz. Son zamanlarda yağmur ve dolu yağışı arttı. Araç sahipleri büyük mağduriyet yaşıyor. Yağan ceviz büyüklüğündeki dolu sebebiyle birçok aracın camı kırıldı ve kaportalar hasar gördü. Cardent olarak araçların orjinalliğini bozmadan birebir olarak onarım yapıyoruz. Araçlar size teslim edildiği tarihten itibaren ne kadar sürede bakım ve onarımını sağlıyorsunuz?ERCAN YILDIZ: Boyasız onarım, mikron boya, plastik onarım, deri döşeme tamiri, seramik uygulama, pasta cila boya koruma, araçla ilgili bütün uygulamalar hizmetlerimiz arasında yer alıyor. Araçların boyalarında darbeden dolayı oluşan çatlakları macun çekmeden giderebiliyoruz. Göçük düzeltme hizmetini nasıl gerçekleştiriyorsunuz?EROL ORAL: 15 yıldır hizmet veriyoruz. Araçları 3 ile 10 gün arası zaman diliminde eski haline döndürüyoruz., randevu sistemi ile çalışıyoruz Çünkü her aracın hasar durumu farklı, hafif hasarlı araçların onarımı daha kısa sürede tamamlanıyor ağır hasarlı araçların onarımı 10 günü buluyor. Göçük düzeltmeden başka diğer hizmetlerinizden de bahseder misiniz?EROL ORAL: Bu işlem aslında 2000 yılından beri yapılıyor ancak çoğu kişi bilmiyor. Bu uygulamayı yapan kişilerin özellikle çok iyi usta olması gerekiyor. boyasız göçük kapalı alanda ise yapıştırma dent ve öpücük sistemi ile çektirme yapılıyor. Açık alandaki göçükleri değişik PDR çubukları masaj yöntemi ile göçükler eski haline getiriliyor. müşterilerimizin araçlarının motor ve mekanik yağ bakımları’da firmamızın bünyesinde yapılmaktadır.Basın Bülteni