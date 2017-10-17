Çalık Holding ve GE Dijital, Çalık Dijital’i kurmak için işbirliğine gitti

İstanbul, Türkiye; 17 Ekim 2017: Çalık Holding ve GE (General Electric) bugün, Türkiye ve bölge ülkelerinde dijital dönüşümün desteklenmesi amacıyla, Holding bünyesinde dijital odaklı yeni bir uygulamanın temellerini atan bir ortaklık anlaşmasına imza attı.

GE Dijital bu anlaşmayla, Çalık Holding bünyesinde dijital dönüşüm yol haritasının oluşturulması ve kurum içi dijital kabiliyetlerin etkinleştirilmesini desteklemek üzere teknoloji ve bilgi birikimi sağlayacak. Ortaklar, ayrıca pazara açılma girişimleriyle, inşaat, enerji, madencilik ve sağlık gibi ekonomide sürdürülebilir büyüme açısından kritik önem taşıyan endüstrilerin dijitalleşmesi için GE Dijital’in Endüstriyel Nesnelerin İnterneti çözümlerini birlikte sunacak.

Üretkenlik ve verimliliğin büyümede kilit rol oynaması nedeniyle dijital dönüşüm, Çalık Holding’in faaliyet gösterdiği sektörler için kritik önem taşıyor. Yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlarla dijital dönüşüm yolculuğunda önemli adımlar atan GE, ortaklık kapsamında birinci elden bilgi birikimi paylaşımı ve gelişmiş uygulamaları ile katkıda bulunacak. Dünyanın dijital endüstriyel şirketi olan GE, gücünü GE Dijital’in öncü platform ve uygulamalarından alan çözümleri ve yazılım tanımlı makineleriyle, dijitalleşme konusunda dönüşüme liderlik yapıyor.

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık konuyla ilgili şunları söyledi: “GE yıllardır kilit iş ortaklarımızdan biri olmuştur. Şimdi bu ortaklığı GE’nin dijital dönüşüm deneyimi ve kabiliyetleriyle genişleterek, faaliyet gösterdiğimiz bölgelerdeki önemli sektörlere taşıyarak yüksek katma değerli endüstriyel internet çözümleri sunacağız. Bu girişim, sanayinin dijital geleceğine doğru büyük bir adım ve önemli bir iş birliğidir.”

GE Dijital Dünya Başkan Yardımcısı Jay Barrows, “Çalık Holding, Türkiye ve bölgenin ekonomik kalkınması konusunda çok önemli bir oyuncu. Dijital endüstriyel alanda öncü olan GE, dijital uzmanlığını endüstrideki bir başka dev şirkete sunmak için önemli bir iş birliğinde bulunuyor. Biz de devrimsel nitelikte bir yolculuğa imza atan şirket olarak, bölgedeki müşterilerimizi dijital çağda ileriye taşıyacak böylesine önemli bir girişim konusunda Çalık Holding gibi bir iş ortağıyla uzun süre birlikte çalışacak olmaktan büyük heyecan duyuyoruz" dedi.

GE Dijital, özel bir Endüstriyel Nesnelerin İnterneti uzman ekip ile Çalık bünyesinde dijital hareket planının oluşturulmasını destekleyecek.

Çalık Holding bünyesinde kurulan Çalık Dijital üç alana odaklanacak. Çalık Dijital öncelikli olarak Çalık iştiraklerindeki dijital dönüşüm faaliyetlerinin ivmelenmesini sağlayacak. Holding müşterilerine önemli endüstrilerde nesnelerin interneti, veri bilimi ve bulut servisleri tabanlı çözümler sunacak. Üçüncü olarak da dijital uygulama ve çözüm portföyünü dünya endüstrisine GE Predix platformu üzerinden açarak katma değerli servislerle dijitalleşmenin yaygınlaşmasını da hedefleyecek.

GE Dijital, Türkiye'de endüstrilerin dijital dönüşümüne aktif olarak odaklanıyor. Enerji, Üretim, Kimya, Su, Havacılık ve diğer sektörlerdeki önemli müşteriler, GE Dijital çözüm portföyünü seçti. Varlık Performans Yönetimi, ServiceMax Saha Çözümleri, Akıllı Üretim Çözüm Portföyü ve Predix uygulamaları ile geniş kapsamlı bulut servislerinin yer aldığı Endüstriyel Nesnelerin İnterneti Çözüm Portföyüyle GE Dijital Türkiye, müşterilerini ve iş ortaklarını yeni çağa hazırlamak üzere onlarla birlikte çalışıyor.

Çalık Holding Hakkında

Çalık Holding enerji, inşaat, madencilik, tekstil, finans ve telekomünikasyon alanlarında 40 bine yakın çalışanı ile 22 ülkede faaliyet göstermektedir. Dünyanın çeşitli bölgelerinde süregelen faaliyetleri çerçevesinde itibarı, güvenilirliği ve güçlü finansal yapısı ile tanınan Çalık Holding, dünyanın önde gelen şirketleriyle başarılı ve inovatif iş modelleri geliştirmekte ve odaklandığı iş alanlarında sürdürülebilir büyüme sağlayarak ilerlemektedir.Basın Bülteni