ÇALIK DENİM, İNOVASYONLA GLOBALDE PAZAR PAYINI ARTIRACAK

30’uncu yıl nedeniyle düzenlenen basın toplantısında dünyada ve Türkiye’de denim pazarı hakkında bilgi veren Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, Çalık Denim’in, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Son 7 yılda yapılan 120.000.000 dolarlık yatırımla kapasitemizi artırdık ve şu anda dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında yer alıyoruz. 30 yıllık tecrübe ve ticaret bilgimiz ile, başta öncelikli pazarlarımız Avrupa ve Amerika olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştiriyoruz.”
2018 – 2021 döneminde ek 120.000.000 dolarlık yatırımla kapasiteyi 60 milyon metreye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yenici, “Buna paralel olarak 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz üretim ile katma değerli ve inovatif ürün gamında dünyada yüzde 5 olan pazar payımızı, 2020 yılında yüzde 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için gözümüzü kırpmadan çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.
Çalık Denim’in, Ar-Ge kaynaklarına yapılan düzenli yatırımları, inovatif yaklaşımları ve yeni koleksiyonlarıyla dünya pazarındaki marka bilinirliğini her geçen yıl artırdığını ifade eden Yenici, denim sektörünün moda ve teknoloji ile iç içe hareket ettiğini belirterek Ar-Ge yatırımlarının önemine değindi. Yenici şöyle konuştu, “Kurulduğumuz günden bugüne her zaman işimize değer katma inancıyla çalıştık. Kendimizi sürekli geliştirerek, dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçladık. Bugün geldiğimiz nokta, bizlere gurur vermenin yanı sıra bizi daha ileri gitmek için de teşvik ediyor. 30. yılımızı geride bırakırken, geçmişimizden aldığımız mirası, “Daima Gelişmek” anlayışımızla birleştirerek, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki başarımızı kalıcı hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”
Türkiye’nin tekstil sektöründeki yedinci Ar-Ge merkezine sahibiz ve yeni vizyonumuza uygun şekilde Ar-Ge çalışmalarımızla daima gelişmeyi sürdüreceğiz. Premium segmentteki bir denim kumaş üreticisi olarak sektördeki varlığımızı korumak ve inovatif yapımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmak için en önemli yatırımlarımızı her zaman teknoloji ve inovasyona yapıyoruz. Sayısal olarak bakıldığında da ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarımıza ayırıyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki araştırmalarımızı sadece denim ya da kumaşla sınırlı tutmuyoruz. Altmışın üzerinde mühendisin bulunduğu merkezimizde “İleri Tekstil Ürünleri” üzerine araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmalar sadece denim ya da kumaşı kapsamıyor. Çok daha geniş bir alanda, nano-teknoloji, akıllı kumaşlar, farklı fonksiyonel özellikler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”
30. yılda 30 genç uluslararası tasarımcı ile Denim Loves Art sergisi
Denimin farklı disiplinlerde kullanılabilmesinden ilham alarak tasarlanan “Denim Loves Art Sergisi” hakkında da bilgi veren Hamit Yenici, en verimli çağında, genç, dinamik, üretken, denime tutkuyla bağlı ve aynı zamanda tecrübeli bir marka olan Çalık Denim’in bu algısına uygun olarak 30. yılında, 30 genç uluslararası tasarımcıyı destekleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti. Yenici, “30. yılımızda 30 uluslararası genç tasarımcının eserlerinden oluşan “Denim Loves Art” sergisini oluşturduk. Dünyanın en prestijli okulları arasında olan Parsons, Amsterdam of Fashion, The Fashion Institude of Design& Merchandising, Central St. Martin, Edinburg University, Citadella Artistic School ve İstanbul Moda Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi gibi okulların «tasarım» ve «iç mimarlık» bölümlerinden öğrencilere çağrı yaptık. Uluslararası bir jüri tarafından seçilen katılımcılar, denimin hayatımızın her alanında olduğunu vurgulamak amacıyla, sadece kıyafet değil, mobilya, aksesuar, ayakkabı, çanta, kilim gibi birçok ürün tasarlayarak, denimin yaşamdaki rolünü vurguladılar.” İlk kez İstanbul’da sergilenen Denim Loves Art tasarımları, 30. yıldönümü etkinliklerinin bir parçası olarak 25 Ekim’de Amsterdam’da ve 6 Aralık’ta ise Los Angeles’ta sergilenmeye devam edecek.
Dünya çapında markalarla iş birliği
Çalık Denim’in katma değerli ürünler kategorisindeki marka imajını yükselten özgün çalışmalar sonucu ortaya çıkan koleksiyonlar, yıl boyunca hazır giyim pazarının en çok ilgi gören koleksiyonlarında kullanılıyor. Çalık Denim halen dünyanın önde gelen markalarıyla çalışıyor. Acne, Ann Taylor, Armani Jeans, Benetton, Calvin Klein, Celio, Citizens of Humanity, Colins, Diesel, Frame, GAP, G-Star, Guess, H&M, Hugo Boss, Jack&Jones, Kuyichi, LTB, Liu Jo, Mark&Spencer, Mavi, Mother, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Replay, River Island, Scotch&Soda, Tommy Hilfiger, Top Shop ve Zara gibi dünya ve Türk markaları için üretim gerçekleştiriyor.
1987 yılında 100 milyon $'lık bir yatırımla Malatya’da kurulan Çalık Denim bugün, 189.000 m2 kapalı alanda, yıllık 42 milyon metre kapasite ile üretim yapıyor ve bin 700’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Malatya’daki iplik ve dokuma fabrikasının altyapı çalışmalarının ardından, 1996 yılında denim kumaş üretimine geçildi. 1997 yılında ring iplik işletmesi devreye alındı ve 2003 yılı itibariyle de gabardin kumaşları da ürün yelpazesine ekleyerek entegre bir tesise dönüştü.
Çalık Denim’in katma değerli denim kumaş ürünleri
Dünya denim sektöründe koleksiyonlarındaki farklı ve yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Çalık Denim’in sektörde yoğun ilgi gören ilkleri;
Üretiminde daha az enerji, daha az su, daha az kimyasal ve daha az zaman harcayarak daha az çevre kirliliği ortaya çıkaran Oxygene konsepti; sürdürülebilir üretimde sektörde çığır açtı. Sadece denim üreticisi olarak bize değil; aynı zamanda üretim yapan marka ve konfeksiyoncuların da sürdürülebilir üretim yapmasını sağladı.
Basın Bülteni
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