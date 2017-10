ÇALIK DENİM, İNOVASYONLA GLOBALDE PAZAR PAYINI ARTIRACAK

Çalık Denim’in 30. Yılında 30 genç uluslararası tasarımcı ile oluşturduğu Denim Loves Art sergisi sadece tekstil değil, mobilya, aksesuar, ayakkabı, çanta, kilim gibi farklı disiplinlerde denimin yaşamdaki rolünü vurguluyor. Sergi, İstanbul’un ardından Amsterdam ve Los Angeles’ta sergilenecek. Premium denim kumaş üretiminde dünyada ilk 10 firma içinde yer alan Çalık Denim, bu yıl kuruluşunun 30’uncu yılını kutluyor. Çalık Denim, her yıl Ar-Ge’ye ayırdığı bütçe ile inovatif ürünler geliştiriyor ve 42 milyon metrelik kapasitesiyle, dünyada katma değerli denim kumaş üretiminin yüzde 50’sini gerçekleştiren Türkiye’nin bu başarısına katkı sağlayan ilk üç firma arasında yer alıyor.



30’uncu yıl nedeniyle düzenlenen basın toplantısında dünyada ve Türkiye’de denim pazarı hakkında bilgi veren Çalık Denim Genel Müdürü Hamit Yenici, Çalık Denim’in, Türkiye'nin en fazla ihracat yapan 200 şirketi arasında yer aldığını belirterek şunları söyledi: “Son 7 yılda yapılan 120.000.000 dolarlık yatırımla kapasitemizi artırdık ve şu anda dünyanın ilk 10 premium denim üreticisi arasında yer alıyoruz. 30 yıllık tecrübe ve ticaret bilgimiz ile, başta öncelikli pazarlarımız Avrupa ve Amerika olmak üzere 40'ın üzerinde ülkeye direkt kumaş ihracatı gerçekleştiriyoruz.”



2018 – 2021 döneminde ek 120.000.000 dolarlık yatırımla kapasiteyi 60 milyon metreye çıkarmayı hedeflediklerini belirten Yenici, “Buna paralel olarak 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz üretim ile katma değerli ve inovatif ürün gamında dünyada yüzde 5 olan pazar payımızı, 2020 yılında yüzde 10’a yükseltmeyi hedefliyoruz. Bunun için gözümüzü kırpmadan çalışmayı sürdürüyoruz” dedi.



Çalık Denim’in, Ar-Ge kaynaklarına yapılan düzenli yatırımları, inovatif yaklaşımları ve yeni koleksiyonlarıyla dünya pazarındaki marka bilinirliğini her geçen yıl artırdığını ifade eden Yenici, denim sektörünün moda ve teknoloji ile iç içe hareket ettiğini belirterek Ar-Ge yatırımlarının önemine değindi. Yenici şöyle konuştu, “Kurulduğumuz günden bugüne her zaman işimize değer katma inancıyla çalıştık. Kendimizi sürekli geliştirerek, dünya standartlarında ürünler sunmayı amaçladık. Bugün geldiğimiz nokta, bizlere gurur vermenin yanı sıra bizi daha ileri gitmek için de teşvik ediyor. 30. yılımızı geride bırakırken, geçmişimizden aldığımız mirası, “Daima Gelişmek” anlayışımızla birleştirerek, faaliyet gösterdiğimiz pazarlardaki başarımızı kalıcı hale getirmek için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.”



Türkiye’nin tekstil sektöründeki yedinci Ar-Ge merkezine sahibiz ve yeni vizyonumuza uygun şekilde Ar-Ge çalışmalarımızla daima gelişmeyi sürdüreceğiz. Premium segmentteki bir denim kumaş üreticisi olarak sektördeki varlığımızı korumak ve inovatif yapımızla müşterilerimizin çözüm ortağı olmak için en önemli yatırımlarımızı her zaman teknoloji ve inovasyona yapıyoruz. Sayısal olarak bakıldığında da ciromuzun yaklaşık yüzde 2’sini Ar-Ge yatırımlarımıza ayırıyoruz. Ar-Ge merkezimizdeki araştırmalarımızı sadece denim ya da kumaşla sınırlı tutmuyoruz. Altmışın üzerinde mühendisin bulunduğu merkezimizde “İleri Tekstil Ürünleri” üzerine araştırmalar gerçekleştiriyoruz. Bu araştırmalar sadece denim ya da kumaşı kapsamıyor. Çok daha geniş bir alanda, nano-teknoloji, akıllı kumaşlar, farklı fonksiyonel özellikler üzerine çalışmalar gerçekleştiriyoruz.”



30. yılda 30 genç uluslararası tasarımcı ile Denim Loves Art sergisi

Denimin farklı disiplinlerde kullanılabilmesinden ilham alarak tasarlanan “Denim Loves Art Sergisi” hakkında da bilgi veren Hamit Yenici, en verimli çağında, genç, dinamik, üretken, denime tutkuyla bağlı ve aynı zamanda tecrübeli bir marka olan Çalık Denim’in bu algısına uygun olarak 30. yılında, 30 genç uluslararası tasarımcıyı destekleyen bir projeye imza attıklarını ifade etti. Yenici, “30. yılımızda 30 uluslararası genç tasarımcının eserlerinden oluşan “Denim Loves Art” sergisini oluşturduk. Dünyanın en prestijli okulları arasında olan Parsons, Amsterdam of Fashion, The Fashion Institude of Design& Merchandising, Central St. Martin, Edinburg University, Citadella Artistic School ve İstanbul Moda Akademisi, Mimar Sinan Üniversitesi gibi okulların «tasarım» ve «iç mimarlık» bölümlerinden öğrencilere çağrı yaptık. Uluslararası bir jüri tarafından seçilen katılımcılar, denimin hayatımızın her alanında olduğunu vurgulamak amacıyla, sadece kıyafet değil, mobilya, aksesuar, ayakkabı, çanta, kilim gibi birçok ürün tasarlayarak, denimin yaşamdaki rolünü vurguladılar.” İlk kez İstanbul’da sergilenen Denim Loves Art tasarımları, 30. yıldönümü etkinliklerinin bir parçası olarak 25 Ekim’de Amsterdam’da ve 6 Aralık’ta ise Los Angeles’ta sergilenmeye devam edecek.



Dünya çapında markalarla iş birliği

Çalık Denim’in katma değerli ürünler kategorisindeki marka imajını yükselten özgün çalışmalar sonucu ortaya çıkan koleksiyonlar, yıl boyunca hazır giyim pazarının en çok ilgi gören koleksiyonlarında kullanılıyor. Çalık Denim halen dünyanın önde gelen markalarıyla çalışıyor. Acne, Ann Taylor, Armani Jeans, Benetton, Calvin Klein, Celio, Citizens of Humanity, Colins, Diesel, Frame, GAP, G-Star, Guess, H&M, Hugo Boss, Jack&Jones, Kuyichi, LTB, Liu Jo, Mark&Spencer, Mavi, Mother, Pepe Jeans, Ralph Lauren, Replay, River Island, Scotch&Soda, Tommy Hilfiger, Top Shop ve Zara gibi dünya ve Türk markaları için üretim gerçekleştiriyor.



1987 yılında 100 milyon $'lık bir yatırımla Malatya’da kurulan Çalık Denim bugün, 189.000 m2 kapalı alanda, yıllık 42 milyon metre kapasite ile üretim yapıyor ve bin 700’ün üzerinde kişiye istihdam sağlıyor. Malatya’daki iplik ve dokuma fabrikasının altyapı çalışmalarının ardından, 1996 yılında denim kumaş üretimine geçildi. 1997 yılında ring iplik işletmesi devreye alındı ve 2003 yılı itibariyle de gabardin kumaşları da ürün yelpazesine ekleyerek entegre bir tesise dönüştü.



Çalık Denim’in katma değerli denim kumaş ürünleri

Dünya denim sektöründe koleksiyonlarındaki farklı ve yenilikçi ürünleriyle öne çıkan Çalık Denim’in sektörde yoğun ilgi gören ilkleri;

Üretiminde daha az enerji, daha az su, daha az kimyasal ve daha az zaman harcayarak daha az çevre kirliliği ortaya çıkaran Oxygene konsepti; sürdürülebilir üretimde sektörde çığır açtı. Sadece denim üreticisi olarak bize değil; aynı zamanda üretim yapan marka ve konfeksiyoncuların da sürdürülebilir üretim yapmasını sağladı.

Sektörde bir benzeri olmayan bir diğer konsept olan Elastech teknolojisi ile üretilen kumaşlar tasarımcıların, konfeksiyoncuların, markaların ve son kullanıcıların yüksek elastikiyetli streç kumaşlarla ilgili çok sık yaşadığı bollaşma, yıkama esnasındaki yüksek kumaş çekme değeri gibi bir çok problem çözüm oldu.

Streç denim kumaşlardaki bir diğer problem olan elastan kaçığını önleyen T-Power ise yine sektörde ilk ve tek olarak varlığını koruyor. Günümüzün modası olan skinny ve slim fit gibi modeller için tercih edilen yüksek elastikiyetli denimlerin en büyük problemi olan elastan kaçığını önleyen T-Power teknolojisi ayrıca yüksek performans sağlayan premium denim ürünler sunuyor.

Her geçen gün varlığını artırarak karşımıza çıkan ve bu yıl da yükselen bir trend olan parlak, canlı renkli saten kumaşlar; geliştirdiğimiz teknolojiler sayesinde denim dünyasında yerini buldu. 80’lerin disko pantolonlarını andıran Red Carpet adı altında sunulan bu kumaşlar ilk kez “denim” olarak dünyaya tanıtılmış oldu.

En yeni teknolojilerden biri olan Fly Jean ise olağanüstü hafifliği, yumuşak dokusu ve yüksek performanslı elastikiyeti sayesinde sektörde bir ilk olarak yerini aldı. Özellikle denim kumaşın “athleisure” stili için ne kadar uygun olduğunun altı çizilen bu konsept ile birlikte artık sporda, günlük hatta gece hayatında bile denim şıklığının ne kadar konforlu olabileceğinin altı çizildi.

Çalık Denim Hakkında





Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık tarafından Malatya'da 1987 yılında 111 milyon dolarlık bir yatırımla kurulan Çalık Denim, dünyada premium denim üretiminde ilk 10 arasında yer almaktadır. Özellikle denim kumaş, gabardin ve iplik üreten Çalık Denim'in yıllık kumaş üretim kapasitesi 42 milyon metreye ulaşmıştır. Çalık Denim, üretiminin yüzde 50’den fazlasını ihraç etmektedir. Çalık Denim; Diesel, Armani Jeans, Liu Jo, Benetton, Pepe Jeans, Hugo Boss, Ralph Lauren, Guess Top Shop, River Island, Kuyichi, Scotch&Soda, Replay, Celio, Citizens of Humanity, Ann Taylor, Acne, H&M, Calvin Klein, G-Star, Tommy Hilfiger, GAP, Mark&Spencer, Jack&Jones ve Zara gibi dünya markaları ve Mavi, Colins, LTB gibi Türkiye markaları için üretim gerçekleştirmektedir.

Basın Bülteni