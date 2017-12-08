“BÜYÜYEN TÜRKİYE’YE DEĞER YARATMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, 41’nci yıl mesajında, “Türkiye, milletinin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun çalışma azmi dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek dönemde projelerimizle büyüyen Türkiye’ye değer yaratmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Önceki akşam Zorlu PSM’de verdiği dev konserle 41’nci yılını kutlayan Akfen Holding’in konser alanında hayata geçirdiği ‘Akfenli Yıllar Odaları’ davetlilerin yoğun ilgisini çekti. Akfen’in 1976’dan 2017’ye 10’ar yıllık dönemlerini yansıtan 4 odada 4 profesyonel tiyatrocu o tarihlerdeki Hamdi Akın’ı canlandırdı. 1976 genç bir makine mühendisi olan Hamdi Akın tarafından Ankara’da küçük bir kazan atölyesi ile temelleri atılan, yıllar geçtikçe çeşitli sektörlerdeki faaliyetleriyle Türkiye’nin önde gelen yatırım grupları arasına giren Akfen Holding, bu yıl kuruluşunun 41’nci yıldönümünü kutluyor. Grubun 41’nci yılına ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, Akfen Holding’in kurulduğu günden bu yana hayata geçirdiği faaliyetlerle Türkiye ekonomisine değer yaratırken, Türk milletinin refahına katkıda bulunmayı hedeflediğini belirtti. Akın, gelecekte de bugünkü heyecanla yola devam edeceklerini ifade etti. Akın, “İçinde bulunduğu coğrafyadaki olumsuzluklar devam ediyor olsa da, Türkiye, milletinin değerlerine bağlılığı ve genç nüfusunun heyecanı dikkate alındığında taşıdığı potansiyelle büyümesini sürdürüyor. Biz de gelecek dönemde büyüyen Türkiye’ye değer yaratmaya devam edeceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

41’NCİ YILA ÖZEL ‘AKFENLİ YILLAR’ KONSERİ

Akfen Holding, 41’nci kuruluş yıldönümünde önemli bir etkinliğe imza attı. Temelleri 1976 yılında atılan Akfen, yeni yaşını İstanbul’daki Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde (PSM) gerçekleştirdiği ve ‘Akfenli Yıllar’ adını verdiği konseriyle kutladı. Fahir Atakoğlu’nun orkestra şefliğini üstlendiği ‘Akfenli Yıllar’ konserinde ünlü sanatçılar Sertab Erener, Levent Yüksel ve Aşkın Nur Yengi aynı sahneyi paylaştı. Birbirlerinin şarkılarına vokallik yapan sanatçılar, konsere katılan binlerce davetliye keyifli anlar yaşattılar.

AKFENLİ YILLARI SİMGELEYENTARİH ODALARI YOĞUN İLGİ ÇEKTİ

‘Akfenli Yıllar’ konserinde davetlileri bir sürpriz karşıladı. Konser alanı girişi önüne kurulan ve Akfen Holding’in 41 yılını temsil eden ‘Akfenli Yıllar Odaları’, davetlilerin yoğun ilgisini çekti. 4 farklı ofis alanı olarak tasarlanan odaların her birinin Akfen Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın’ın bire bir çalışma ofislerini yansıtmasına özen gösterildi. 1976 - 86, 1986 - 96, 1996 - 06 ve 2006 - 17 yıllarından oluşan odalarda her dönemin ofis araçları, mobilyalar, gazeteler ve tablolar yer aldı. Dönemlerin televizyonlarında ise o yıllarda Akfen’in hayata geçirdiği projelerin görüntüleri film şeridi olarak yayınlandı. Odaların içlerinde yer alan 4 profesyonel tiyatrocu ise tarih odalarında o dönemin kıyafetleri, hareketleri ve tarzlarıyla 4 farklı Hamdi Akın olarak davetlilerin karşısına çıktılar. Konuklara bulundukları dönemlerdeki Akfen ve Türkiye hakkında bilgiler veren tiyatrocu Akın’lar, davetlilerle kart alışverişi de yaptılar.