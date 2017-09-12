BÜYÜME RAKAMLARININ YANKILARI

İSTANBUL (AA) - Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) Yönetim Kurulu Başkanı Tarkan Kadooğlu, büyüme rakamlarıyla ilgili değerlendirmesinde, büyüme rakamının KOBİ odaklı politikaların ekonomik büyümeye olumlu katkısını da gözler önüne serdiğini bildirdi.

Kadooğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte gerçekleşen yüzde 5,1'lik büyümesinin, 2016’da beliren yavaşlama tehlikesinden uzaklaşıldığına işaret ettiğini belirterek, sürdürülebilir büyüme için yapısal ve ekonomik reformların uygulanmasının şart olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin ikinci çeyrek büyüme rakamının da ilk çeyrekte olduğu gibi iş dünyasında büyük bir memnuniyet yarattığını belirten Kadooğlu, "Önümüzdeki döneme dair umutlarımız arttı. Bu büyüme rakamı, Türkiye ekonomisinin 2016 üçüncü çeyrekteki daralmasının sona erdiğini ve ekonominin toparlanma döneminde olduğunu teyit ettiği gibi TÜRKONFED olarak özellikle üzerinde durduğumuz KOBİ odaklı politikaların ekonomik büyümeye olumlu katkısını da gözler önüne sermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kadooğlu, Büyümede Kredi Garanti Fonu (KGF) yoluyla gerçekleşen KOBİ-finansman modelinin büyük etkisi olduğunu düşündüklerini belirterek, son verilerin KOBİ’lere özel politikalar üretildiğinde, ekonomide hızlı bir geri dönüş sağlanabileceğini gösterdiğini, şimdi odaklanılması gereken ana alanın büyümenin kalitesi ve devamlılığı olduğunu kaydetti.

Özel tüketimin yüzde 3,2 artarak, büyümeye yüzde 1,9 katkı yapmasının, bir önceki çeyreğe göre tüketimin ivmelenmesinin kesildiğini göstermesi açısından önemli bir veri olduğunun altını çizen Kadooğlu, şunları kaydetti:

"Devletin nihai tüketim harcamalarının da yüzde 4,3 azalması ve büyümeyi yüzde 0,6 aşağı çekmesi dikkat çekici. Ayrıca ihracatın büyümeye yüzde 2,25 katkı yapması da olumlu bir gelişme. Nitekim 10 aydır ihracatta yaşadığımız artış trendine ek olarak reel sektöre verilen desteklerin geri dönüşlerinin alındığını görüyoruz. Yatırımlar içinde inşaattaki büyüme yüzde 25 iken, makine ve teçhizat yatırımlarında yüzde 9 daralma gözleniyor. Yatırımlardaki hızlanma ve özel tüketim harcamalarındaki yavaşlamanın, sürdürülebilir büyüme modeli ile uyumlu olması için, makine ve teçhizat yatırımlarının da ivmelenmesi gerekiyor. Orta ve uzun vadeli büyüme potansiyelini, yatırımların kalitesinden etkilenecek olan faktör verimlilikleri belirleyecek. Bu da makine ve teçhizat alanına, insan kaynaklarına yatırım yapmadan hızlanamaz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de TÜRKONFED olarak her platformda dile getirdiğimiz KOBİ’lerin darboğazlarına yönelik çözümler üretilmesinin, finansman tarafında olduğu gibi hızlı geri dönüşler sağlamasını bekliyoruz."

Anadolu Haber Ajansı