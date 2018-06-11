Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 22°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
96661
ALTIN
188.921
DOLAR
4.5139
STERLİN
6.0481
EURO
5.3211

BÜYÜME RAKAMLARI YABANCI YATIRIMCIYA YEŞİL IŞIK YAKTI

BÜYÜME RAKAMLARI YABANCI YATIRIMCIYA YEŞİL IŞIK YAKTI

11 Haziran 2018 Pazartesi 12:55
2420 Okunma
BÜYÜME RAKAMLARI YABANCI YATIRIMCIYA YEŞİL IŞIK YAKTI

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türk ekonomisinin 2018 yılının ilk çeyreğinde yüzde 7.4’lük büyüme rakamına ulaşmasının yabancı yatırımcının seçim sonrasında Türkiye’de yatırım yapması için davet anlamına geldiğini, Türk ekonomisinin yabancı yatırımcıya yeşil ışık yaktığını söyledi.

Türkiye’nin 2017 yılında yakaladığı yüzde 7.4’lük büyüme rakamını, 2018 yılının ilk çeyreğinde devam ettirmesinin sevindirici olduğuna işaret eden Eskinazi, “Türk ekonomisi büyümede sürekliliği yakaladığını, kırılganlıktan uzak olduğunu gösterdi. 24 Haziran seçimleri sonrasında Türkiye’ye gelecek yabancı yatırım miktarında artış bekliyoruz. Artacak olan yabancı yatırımla ekonomimiz daha da büyüyecek ve 2018 yılının sonraki çeyreklerinde dünyanın en fazla büyüyen ekonomisi konumuna gelecektir” diye konuştu.

Tarım sektörü uyarı veriyor

Türkiye’nin büyüme rakamlarına sektörler bazında bakıldığında; Hizmetler sektörü, sanayi sektörü ve inşaat sektöründeki büyüme rakamlarının tatmin edici seviyede olduğunu belirten Eskinazi, tarım sektöründeki büyüme rakamlarının tarım sektörüne devletin daha fazla destek olması gereğini ortaya çıkardığını ifade etti. Eskinazi şöyle konuştu: “Tarım sektörü ikinci çeyrekten itibaren büyümeye daha büyük katkı sağlar konuma kavuşturulursa, büyüme rakamlarına daha fazla katkı sağlar.”

İhracat rakamlarının 2018 yılının ikinci çeyreğinde, ilk çeyreğe göre daha yüksek oranlarda arttığına dikkati çeken EİB Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2018 yılının ikinci çeyreğinde ihracat rakamlarının Türk ekonomisinin büyüme rakamlarına daha olumlu etkisi olacağını sözlerine ekledi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
THY'DEN DEV ORTAKLIK
THY'DEN DEV ORTAKLIK
CARİ AÇIK NİSANDA 5.4 MİLYAR DOLAR
CARİ AÇIK NİSANDA 5.4 MİLYAR DOLAR
İSTANBUL’A GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 25’İ ARAP
İSTANBUL’A GELEN TURİSTLERİN YÜZDE 25’İ ARAP

banner268

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim