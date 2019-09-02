Büyüme rakamları hayal kırıklığı yaşattı

İş dünyası temsilcileri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan yılın ikinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrekte yüzde 1,5 daralmasına ilişkin, "Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Avdagiç, ikinci çeyrekte, ilk çeyreğe nazaran yüzde 1,2'lik büyüme kaydettiklerini belirterek, tüketim harcamalarındaki daralmanın hız kestiğini, sanayi sektöründeki daralmanın da yüzde 3,9'dan yüzde 2,7'ye düştüğünü aktardı.

Bu durumun büyümede negatif makasın toparlanma yönünde kapandığının işareti olduğunu vurgulayan Avdagiç, gerileyen faiz oranlarının gelecek süreçte yatırımlara da ivme kazandıracağını bildirdi.

Avdagiç, özellikle inşaat sektöründeki dalgalanmanın, yatırım harcamalarında ciddi bir düşüş oluşturduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ancak düşen finansman maliyetlerinin, yatırım iştahını özellikle yılın dördüncü çeyreğinden itibaren önemli ölçüde artıracağına inanıyoruz. Nitekim 46,7'den 48'e yükselen ağustos ayı İstanbul Sanayi Odası (İSO) Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) bunu destekliyor. Diğer yandan ihracatın büyümeye 8,1 puan katkı vermesi de gayet memnuniyet verici. Büyümenin kompozisyonunda ihracatın ve yatırımların payını artırdıkça, uzun vadeli ve refah artırıcı bir büyüme döngüsünü başlatacağız. Daralmanın büyümeye dönüşeceği eşiğe gelmiş bulunuyoruz. İbre dördüncü çeyrek için pozitif büyümeyi gösteriyor."

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan

"Pozitif büyüme biraz daha gecikecek"

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, GSYH verilerinin, yıla girerken arzu edilenin aksine, ekonomideki pozitif büyümenin biraz daha gecikeceğini ortaya koyduğunu bildirdi.

İmalat sanayisinin ikinci çeyrekteki yüzde 3,3 daralmasının yanı sıra yatırımlardaki düşüş eğiliminin de devam ettiğini aktaran Bahçıvan, ilk çeyrekte yüzde 12,4 daralan yatırımların, ikinci çeyrekte yüzde 22,8 küçüldüğünü aktardı.

Bahçıvan, "Bu da ülke olarak istediğimiz, arzu ettiğimiz kaliteli pozitif büyümenin biraz daha zaman alacağını bizlere göstermektedir. Ayrıca temel ihracat pazarlarımız ve o ülke ekonomilerinde oluşan negatif gelişmeler de önümüzdeki dönem ihracatın büyümeye katkısında bizde soru işaretleri doğurmaktadır. Bütün bu veriler ışığında özellikle imalat sanayinin büyümesinin pozitife dönmesi noktasında henüz istediğimiz noktada olmadığımızı görmekteyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kredi büyümesinin pozitife dönüşmediği bir ortamda imalat sanayisinin pozitife dönüşmesi beklentilerinin gerçekçi olmadığını aktaran Bahçıvan, şu ifadeleri kullandı:

"Çünkü bugün finansal koşulların yeteri kadar iyileşmediği ve kredilerdeki büyümenin de buna bağlı olarak henüz çok zayıf olduğu görülmektedir. Netice olarak finansman koşullarında yeteri kadar iyileşme ve yatırım ortamında daha güçlü bir düzelme gerçekleştiği takdirde, önümüzdeki dönemde büyüme rakamlarında sağlıklı bir toparlanma ancak mümkün olabilecektir."

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle

TİM Başkanı Gülle: Büyümeye net ihracatın katkısı 7,4 puan

Türkiye İhracatçılar Meclis (TİM) Başkanı İsmail Gülle, bugün açıklanan GSYH verileri ile ilgili şu değerlendirmede bulundu:

"Bugün açıklanan 2. Çeyrek GSYH verileri, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2’lik artışla, Türkiye ekonomisindeki toparlanmanın güçlü sinyallerini teyit etti. Beklentiler bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2’lik daralma beklentisine rağmen, yüzde 1,5 daralmayla beklentilerden daha sınırlı bir daralmaya işaret ediyor. İç talep ve yatırımlar büyümeye halen katkı sağlayamazken, net ihracatın katkısı 7,4 puan olarak gerçekleşti.

GSYH’nın alt kalemlerine baktığımızda, ihracatın yine büyümeyi sırtlayan en önemli sektör, alan olduğunu görüyoruz. Bunda mal ve hizmet ihracatındaki %8,1’luk artış etkili oldu.

Net ihracatın büyümeye katkısının yıl genelinde güçlü bir şekilde süreceğini ve GSYH büyümesinin ise 2019’u yüzde 0,5-1,5 arası bir artış ile kapatacağına inanıyoruz."