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'BÜYÜKANNEYE TORUN MAAŞI' ÖDEMELERİ BAŞLIYOR

13 Nisan 2017 Perşembe 16:39
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca "Büyükanneye Torun Maaşı" ödemelerinin yarın başlayacağı duyuruldu.

'BÜYÜKANNEYE TORUN MAAŞI' ÖDEMELERİ BAŞLIYOR
"Büyükanneye torun maaşı" projesi kapsamında ilk ödemeler yarın yapılacak. 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınan bilgiye göre, 15-31 Mart tarihlerinde başvurusunu tamamlayarak, katılım belgesi imzalayan 5 bin 735 büyükanneye, yarından itibaren ilk ödemeler PTT aracılığıyla gerçekleştirilecek. 

Süresi içinde gelmeyen veya belgelerini teslim etmeyenler nedeniyle illerde eksik kalan kontenjanlar için yedek listeler belirlendi. Yedek listede, Ankara'dan 55, Antalya'dan 60, Bursa'dan 132, Gaziantep'ten 50, İstanbul'dan 163, İzmir'den 114, Kayseri'den 40, Konya'dan 51, Sakarya'dan 42, Tekirdağ'dan 59 olmak üzere toplam 766 kişi bulunuyor.

Proje kapsamındaki büyükannelere aylık 425'er lira ödenecek.

Anadolu Haber Ajansı
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