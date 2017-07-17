BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI

ANKARA (AA) - Merkezi yönetim bütçesinden bu yılın ocak-haziran döneminde 324 milyar 435 milyon lira harcama yapılırken, bütçe gelirleri 299 milyar 200 milyon lira olarak kaydedildi.

Maliye Bakanlığı, haziran ayına ilişkin bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı.

Buna göre, 2017 merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 645 milyar 124 milyon lira ödenekten, geçen ay 57 milyar 678 milyon lira harcama yapıldı. Geçen yılın aynı ayında ise 51 milyar 983 milyon lira gider oluşmuştu.

Geçen ay faiz hariç bütçe giderleri için öngörülen 587 milyar 624 milyon lira ödeneğin yüzde 9,6'sı kullanılarak 56 milyar 398 milyon lira harcandı. Haziranda personel giderleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artarak 13 milyar 250 milyon lira olurken, personel giderleri için bütçede öngörülen 162 milyar 639 milyon lira ödeneğin yüzde 8,1'i kullanıldı.

Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artışla 2 milyar 173 milyon liraya yükseldi ve bütçede öngörülen 27 milyar 138 milyon lira ödeneğin yüzde 8'i kullanılmış oldu.

Mal ve hizmet alım giderleri için bütçede öngörülen 52 milyar 119 milyon lira ödeneğin yüzde 10'u haziranda harcandı. Söz konusu ayda yüzde 13,4 artışla 5 milyar 192 milyon lira mal ve hizmet alımı gideri gerçekleşti.

Cari transferler geçen ay, Haziran 2016'ya göre yüzde 22,8 artarak 27 milyar 753 milyon lira oldu. Bütçede öngörülen 249 milyar 266 milyon lira ödeneğin yüzde 11,1'i kullanıldı. Söz konusu ayda, sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için 15 milyar 183 milyon lira transfer yapıldı. Sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı 2 milyar 405 milyon lira oldu.

Cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 360 milyon lira, mahalli idare payları 5 milyar 930 milyon lira olarak gerçekleşti. Haziranda 6 milyar 432 milyon lira sermaye gideri, 710 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderleri ise 887 milyon lirayı buldu. Faiz giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 41,9 azalarak 1 milyar 280 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

- Bütçe gelirleri

Geçen yılın haziran ayında 44 milyar 67 milyon lira olan bütçe geliri, bu yılın aynı ayında binde 3 azalarak 43 milyar 937 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri tahsilatı yüzde 9,7 artarak 36 milyar 423 milyon lira oldu.

Genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri haziranda, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 34,9 azalarak 5 milyar 925 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri haziranda 1 milyar 368 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri 221 milyon lira olarak kaydedildi.

Vergi türleri itibarıyla bakıldığında geçen yılın aynı ayına göre haziranda kurumlar vergisi yüzde 26,6, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 19, ithalden alınan katma değer vergisi yüzde 21,4, gelir vergisi yüzde 3, damga vergisi yüzde 8,1, özel tüketim vergisi yüzde 9,9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 9,5 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 4,9 oranında artarken, harçlar yüzde 9,7 azalış gösterdi.

- Ocak-haziran dönemi gerçekleşmeleri

Merkezi yönetim bütçesi, ocak-haziran döneminde 25 milyar 235 milyon lira açık verdi. Aynı dönemde faiz dışı fazla 1 milyar 755 milyon lira oldu.

Geçen yılın ilk 6 ayında 273 milyar 852 milyon lira olan bütçe giderleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 18,5 artarak 324 milyar 435 milyon lirayı buldu. Ocak-haziran döneminde faiz hariç bütçe giderleri de yüzde 20,2 artışla 297 milyar 445 milyon lira olarak hesaplandı.

Diğer taraftan, söz konusu dönemde faiz giderleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,3 yükselerek 26 milyar 990 milyon liraya ulaştı.

Geçen yılın ocak-haziran döneminde 275 milyar 1 milyon lira olan bütçe gelirleri, bu yılın aynı döneminde yüzde 8,8 artarak 299 milyar 200 milyon lira olarak gerçekleşti. Bu dönemde vergi gelirleri ise yüzde 13,6 artışla 246 milyar 71 milyon lira oldu.

Yılın ilk yarısında genel bütçe vergi dışı diğer gelirleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,3 azalarak 41 milyar 6 milyon lira olarak hesaplandı. Özel bütçeli idarelerin öz gelirleri ocak-haziran döneminde 9 milyar 68 milyon lira, düzenleyici ve denetleyici kurumların gelirleri ise 3 milyar 55 milyon lira oldu.

Vergi türleri itibarıyla ocak-haziran dönemi gerçekleşmelerine bakıldığında, geçen yılın aynı dönemine göre kurumlar vergisi yüzde 31,6, ithalde alınan katma değer vergisi yüzde 20,3, banka ve sigorta muameleleri vergisi yüzde 18,3, özel tüketim vergisi yüzde 11,6, damga vergisi yüzde 10, gelir vergisi yüzde 9, dahilde alınan katma değer vergisi yüzde 6,9, harçlar yüzde 3,1 ve diğer vergiler tahsilatı yüzde 11,4 artış kaydetti.

- Personel giderleri

Personel giderleri, 2017'nin 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,4 artarak 81 milyar 824 milyon lira oldu. Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,8 artışla 13 milyar 366 milyon lira olarak gerçekleşti. Mal ve hizmet alım giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18,1 artarak 26 milyar 411 milyon lirayı buldu.

Bu dönemde cari transferler geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29,2 yükselişle 143 milyar 775 milyon lira olarak belirlendi. Sağlık, emeklilik ve sosyal yardım giderleri için geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44,5 artarak 76 milyar 16 milyon lira transfer yapıldı.

Aynı dönemde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmının Hazine tarafından ödenmesi amacıyla yapılan transfer tutarı ise 13 milyar 594 milyon lira oldu.

İlk 6 aylık dönemde cari transferler içinde yer alan tarımsal destekleme ödemeleri 8 milyar 227 milyon lira, mahalli idare payları 28 milyar 682 milyon lira olarak belirlendi.

Bu yılın ocak-haziran döneminde 20 milyar 996 milyon lira sermaye gideri, 4 milyar 447 milyon lira sermaye transferi yapıldı. Borç verme giderlerinin 6 milyar 627 milyon lira olarak gerçekleştiği ilk 6 ayda faiz giderleri ise yüzde 2,3 artarak 26 milyar 990 milyon liraya ulaştı.

Anadolu Haber Ajansı