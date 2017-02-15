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BÜTÇE OCAKTA 11,4 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

15 Şubat 2017 Çarşamba 11:29
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Maliye Bakanı Ağbal: - "Yeni yılın ilk ayında bütçe güçlü bir performans sergiledi" - "Ocak ayında bütçe 11,4 milyar lira fazla verdi. Faiz dışı fazla 18 milyar lira oldu"

BÜTÇE OCAKTA 11,4 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ
ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, yeni yılın ilk ayında güçlü bir performans sergileyen bütçenin ocak ayında 11,4 milyar lira fazla verdiğini bildirdi.

Ağbal, yazılı açıklamasında, ocak ayına ilişkin bütçe rakamlarını değerlendirdi.

Yeni yılın ilk ayında bütçenin güçlü bir performans sergilediğini kaydeden Ağbal, ocakta bütçenin 11,4 milyar lira fazla verdiğini, bu ayda faiz dışı fazlanın da 18 milyar lira olduğunu aktardı.

Ağbal, bütçe giderlerinin de yıl sonu hedefleri ile uyumlu seyrettiğini belirterek, ocak ayında toplam harcamaların bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 11,3 artarak 47,3 milyar lira olduğunu bildirdi.

Faiz hariç giderlerin aynı dönemde yüzde 10,4 artarak 40,8 milyar liraya ulaştığını açıklayan Ağbal, şunları kaydetti:

"Bütçe gelirleri hem vergi hem de vergi dışı gelirlerin etkisiyle güçlü bir performans sergilemiştir. Ocak ayında bütçe gelirleri yüzde 25,8 artarak 58,8 milyar liraya ulaşmıştır. Bu dönemde vergi gelirleri yüzde 22 yükselerek 48,4 milyar lira, vergi dışı gelirler ise yüzde 47,2 artarak 10,4 milyar lira olmuştur."


Anadolu Haber Ajansı
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