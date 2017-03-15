BÜTÇE İKİ AYDA 4,6 MİLYAR LİRA FAZLA VERDİ

ANKARA (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal, bütçenin şubatta 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirterek, "Bütçe gerçekleşmeleri hedeflerimizle uyumlu seyretmektedir." ifadesini kullandı.

Ağbal, yaptığı yazılı açıklamada, bu yılın şubat ayı ve ocak-şubat dönemi bütçe uygulama sonuçlarını değerlendirdi.

Bütçe gerçekleşmelerinin hedeflerle uyumlu seyrettiğine işaret eden Ağbal, şubatta bütçenin 6,8 milyar lira açık, yılın ilk iki ayında ise 4,6 milyar lira fazla verdiğini belirtti.

Yılın ilk iki ayında 16,3 milyar lira faiz dışı fazla elde edildiğini bildiren Ağbal, ocak-şubat döneminde toplam harcamaların 101,1 milyar lira, faiz hariç giderlerin ise 89,4 milyar lira olduğunu ifade etti.

Bütçe gelirlerinin ise ocak-şubat döneminde 105,7 milyar liraya ulaştığına dikkati çeken Ağbal, bu dönemde vergi gelirlerinin 88,4 milyar lira, vergi dışı gelirlerin ise 17,3 milyar lira olduğunu kaydetti.

Ağbal, "2017 yılı bütçe hedeflerini gözeterek ekonomideki büyüme trendini destekleyen ve para politikası uyumunu da önceleyen bir maliye politikası çerçevesi içinde bütçe politikamızı uygulamaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Anadolu Haber Ajansı