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BÜTÇE EYLÜLDE 6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi.

BÜTÇE EYLÜLDE 6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 56,7 milyar lira açık verdi.

15 Ekim 2018 Pazartesi 12:42
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BÜTÇE EYLÜLDE 6 MİLYAR TL AÇIK VERDİ

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, eylül ayı ile ocak-eylül dönemine ilişkin bütçe uygulama sonuçları açıklandı.

Buna göre, eylülde bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 27,4 artarak 61,1 milyar lira, bütçe giderleri ise yüzde 23,3 yükselerek 67 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bütçe gelirleri ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,8 artışla 546,8 milyar lira, bütçe giderleri yüzde 23,6 yükselişle 603,5 milyar lira oldu.

Böylece merkezi yönetim bütçesi eylülde 6 milyar lira, ocak-eylül döneminde de 56,7 milyar lira açık verdi.

Diğer taraftan, 2017 yılı Eylül ayında 2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2018 yılı Eylül ayında 4,3 milyar TL faiz dışı fazla verildi.

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