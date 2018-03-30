Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 14°
açık
GÜNCEL EKONOMİ OTOVİTRİN DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ LOJİSTİK
BİST
114924
ALTIN
168.533
DOLAR
3.9526
STERLİN
5.5526
EURO
4.8700

Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Bursa’da otomobil denince akla gelen ilk firma olan Hyundai Şentürk Plaza, çeyrek asırlık ödülü ile ışıldamaya devam ediyor.

Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Bursa’da otomobil denince akla gelen ilk firma olan Hyundai Şentürk Plaza, çeyrek asırlık ödülü ile ışıldamaya devam ediyor.

30 Mart 2018 Cuma 17:29
4418 Okunma
Bursa’nın incisine 25. Yıl ödülü

Otomotiv sektöründeki tecrübesi ile kaliteli hizmet ve sınırsız müşteri memnuniyeti anlayışıyla 25 yılı geride bırakan Hyundai Şentürk Plaza ödüllerine bir yenisini daha ekledi. Tüm Türkiye genelinde yapılan ‘25. Yıl Bayii Ödülü’nü alan Hyundai Şentürk Plaza, Bursa’da ilklerin sahibi olmaya devam ediyor. Tayland’da düzenlenen törende Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, Hyundai Assan Yön. Kur. Başkanı Ali Kibar’dan alkışlar eşliğinde 25. Yıl Bayii Ödülü’nü aldı. Otomotiv sektöründe başarı ile emin adımlarla ilerledikleri bu yolda aldıkları ödülü değerlendiren Hyundai Şentürk Plaza Genel Müdürü Kerim Şentürk, “Hyundai Şentürk Plaza olarak, Hyundai markasıyla aldığımız ödüller ile, hedeflerimizi daha ileriye taşıyarak, sektördeki iddiamızı sürdürmekteyiz” dedi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
HALKBANK’TAN %20 KREDİ VE MEVDUAT PAYI HEDEFİ
HALKBANK’TAN %20 KREDİ VE MEVDUAT PAYI HEDEFİ
KUVEYT TÜRK’TEN 400 MİLYON TL SERMAYE ARTIRIMI
KUVEYT TÜRK’TEN 400 MİLYON TL SERMAYE ARTIRIMI
Ekonomiye 50 milyon Avro’luk kamyon desteği
Ekonomiye 50 milyon Avro’luk kamyon desteği

banner264

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00pbx

    Copyright © by ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim