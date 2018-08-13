BURGAN BANK, 132 MİLYON TL KÂR ELDE ETTİ

İstikrarlı büyümesini sürdüren Burgan Bank, 2018 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 132 milyon TL, net kârını ise 2017’nin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 102 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, bankanın sağlam mali yapısı, sermaye yeterlilik rasyosu ve güçlü ana hissedarı desteği ile çalışmalarını sürdürdüklerini, müşterilerinin çözüm ortağı olarak onlara hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi

Türkiye’de faaliyete başladığından bu yana hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen Burgan Bank; 2018 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 132 milyon TL, net kârını ise önceki senenin aynı dönemine göre iki katın üzerinde artışla 102 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank geçen yıla göre konsolide mali tablolarında aktif büyüklüğünü yüzde 32 artışla 17 milyar TL’ye, nakdi kredilerini yüzde 31 artışla 13 milyar TL’ye, müşteri mevduatını yüzde 12 artışla 9 milyar TL’ye yükselterek 2018 yılının ilk yarısında da sağlıklı ve istikrarlı büyümesini sürdürdü. Haziran ayı itibarıyla Burgan Bank’ın özkaynakları dönem içerisinde gerçekleşen sermaye artışı ile 1,8 milyar TL’ye, katkı sermaye dahil özkaynakları ise 3,2 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 18,58, solo bazda ise yüzde 20,74 seviyesine yükseldi.