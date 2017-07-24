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BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA TIR KUYRUĞU

24 Temmuz 2017 Pazartesi 14:38
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-Bulgaristan tarafının tır işlemlerini yavaş sürdürmesi nedeniyle Kapıkule'de 8, Hamzabeylide 4 kilometre tır kuyruğu oluştu

BULGARİSTAN'A AÇILAN SINIR KAPILARINDA TIR KUYRUĞU
EDİRNE (AA) - Yurt dışına çıkmak için bekleyen tırlar, Kapıkule'de 8, Hamzabeyli'de 4 kilometre kuyruk oluşturdu.

Taşıdıkları ihracat yüklerini götürecekleri Avrupa ülkelerine bir an önce ulaştırmak isteyen tır sürücüleri, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında yoğunluğuna neden oldu.

Tır kuyrukları Kapıkule'de 8, Hamzabeyli'de ise 4 kilometreye ulaştı.

-"Bulgar gümrüğü düzgün çalışmıyor"

Tır şoförü Fehmi Sezgin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gece yarısından bu yana kuyrukta beklediğini söyledi.

Yetkililerden kuyruklar konusunda yardım beklediklerini ifade eden Sezgin, "Yalvarıyorum, yönetenlerden, patronlardan, bilhassa UND başkanınından yardım bekliyoruz. Kuyrukta çeşitli problemlerle karşılaşıyoruz. Uyumak için yatıyoruz, sabah kalktığımızda dorseye kaçak binmiş oluyor. Saatimizin bittiği yerde yatmak zorundayız, sollama da yapamıyoruz." dedi. 

Tır şoförü Aslan Bostancı ise bilhassa Bulgar gümrüğünün düzgün çalışmadığını öne sürdü. Bostancı, "Yatsan bir türlü yatmasan bir türlü. Yatarsak mülteci biniyor, ondan sonra cezaları bize kesiliyor. Büyük bir sıkıntı bu. Kuyruk sorununun bir an önce çözülmesi gerekiyor." diye konuştu. 

Anadolu Haber Ajansı
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