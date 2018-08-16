“BU ÜLKE ÖZEL, TÜRKİYE’NİN ENERJİSİ GÜZEL”

“Bu ülkenin, doğuşu da güzel güneşinin, batışı da…” sözleriyle başlayan filmde, Türkiye’nin doğudan batıya, gencinden yaşlısına çok güzel ve özel olduğu anlatılıyor. Türkiye’de yediden yetmişe aslında herkesin sahip olduğu, ancak zaman zaman hatırlamaya ihtiyaç duyduğu hayat enerjisinin önemini vurgulayan film, TOTAL istasyonlarının bu hayat yolculuğunda mücadele eden herkese güç ve enerji vermek için çalıştığını ifade ediyor.

Türkiye çapında 500’ün üzerindeki istasyonuyla hizmet veren TOTAL’in manifestosu, istasyonlarını ziyaret eden herkesin kendisini evinde hissetmesi, enerjisini yenileyerek güzel duygularla dolması. Yeni imaj kampanyasında bunun altı çizilirken tüm Türkiye’ye sesleniliyor ve bu güzel enerjinin farkına var deniliyor. Çekimleri 8 günde tamamlanan, yol sahneleri için özel kamera ekipmanlarının kullanıldığı filmin yönetmen koltuğunda Ozan Yalabık oturuyor.

Markanın relam yüzü olarak ise ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu yer alıyor. Reklam filmi boyunca Kenan İmirzalıoğlu, üreticisinden girişimcisine farklı hayat koşuşturması içerisinde olan insanların hikayelerini anlatıyor, o özel anlara tanıklık ediyor. Film çekimleri Karadeniz’den Ege’ye Türkiye’nin farklı bölgelerinde gerçekleşti. Tüm bu çekimlerin sonucunda, izlerken akıllardan çıkmayacak ve herkesin kendi hayat mücadelesinden bir parça bulduğu reklam filmi ortaya çıktı.

Türkiye’de akaryakıt sektörünü Eurodiesel, mobil ödeme, ozonla hijyen gibi birçok ilkle ve yenilikçi teknolojiyle tanıştıran TOTAL’in imaj kampanyası yıl boyunca farklı mecralarda yayında olacak.

Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören: “TOTAL Oil Türkiye, tamamen yerli ve milli sermaye ile hizmet veriyor. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, Nisan 2016 tarihinden itibaren Demirören Holding bünyesinde hizmet veren Total Oil Türkiye A.Ş.’nin yeni dönemini ve yeni imaj kampanyasını şöyle değerlendirdi: “Total Oil Türkiye A.Ş, yüzde 100 yerli ve milli bir akaryakıt dağıtım şirketi olarak tüm Türkiye’ye hizmet veriyor. Demirören Grubu’nun tüm şirketlerinde olduğu gibi Total Oil Türkiye A.Ş. de Türkiye’ye değer katmak, ülkemize ve insanımıza hak ettiği en iyi ürün ve hizmetleri sunma anlayışıyla çalışıyor. TOTAL Oil Türkiye, önümüzdeki dönemde de istasyon yatırımlarını artıracakher zaman olduğu gibi tüm Türkiye’yi kucaklayacak. Bu topraklarda yaşamanın kıymetine ve insanımızın güzel değerlerinin başlı başına birleştirici bir unsur olduğuna dikkat çeken bu kampanyanın hizmet anlayışımızı ve insana önem veren bakış açımızı çok başarılı bir şekilde aktardığını düşünüyorum” dedi.

TOTAL Oil Türkiye, yayınladığı yeni imaj filmi ile “Türkiye’nin Enerjisi Güzel” diyerek yeni dönemdeki pazarlama faaliyetlerini güçlendirecek ve istasyonlarda yepyeni deneyimler sunmaya devam edecek.

Markanın reklam filmi TV, sosyal medya hesapları ve çeşitli online platformlardan da izlenebiliyor.