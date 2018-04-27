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BU SENE BAL ÜRETİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Dünya bal üretiminde Çin’in ardından dünya ikincisi olan Türkiye, geçen sezon 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirdi. Bu yıl bal üretiminin daha da fazla artış kaydedeceğini dile getiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, mevsimsel etkilerin olumlu seyrine bağlı olarak rekoltenin bu sezon oldukça yüksek olacağını belirtti.

BU SENE BAL ÜRETİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Dünya bal üretiminde Çin’in ardından dünya ikincisi olan Türkiye, geçen sezon 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirdi. Bu yıl bal üretiminin daha da fazla artış kaydedeceğini dile getiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, mevsimsel etkilerin olumlu seyrine bağlı olarak rekoltenin bu sezon oldukça yüksek olacağını belirtti.

27 Nisan 2018 Cuma 13:43
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BU SENE BAL ÜRETİMİ YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Türk balı geçen yıl ABD ve Almanya başta olmak üzere 48 ülkede ağızları tatlandırdı. Son 5 yılda ise dünyanın dört bir yanına yaklaşık 26 bin ton bal ihraç edilerek, karşılığında 95 milyon 258 bin 200 dolar gelir sağlandı. Özellikle geçen yıl 7 milyon 991 bin 71 kovandan 114 bin 471 ton bal üretimi gerçekleştirildi. 
Rakamları değerlendiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, geçen sezon toplanan balın bu sene artış göstereceğini ifade etti. Özellikle mevsimsel etkilerin geçen seneye göre çok daha iyi olduğuna dikkat çeken Aksoy, bu sene bal üretimindeki rekoltenin beklentileri aşacağını söyledi.   
Bu Yıl Bal Üretimi Artış Gösterecek 
Bal üretimi konusunda ülke olarak sahip olduğumuz avantajların oldukça fazla olduğunu dile getiren Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘’Ülkemizin bitki florasının zenginliği ve çok sayıda yaylaya sahip olması bal üretimi için oldukça önemli bir ölçüt. Bu koşullarla birlikte bu yılı geçen seneye göre kıyasladığımızda mevsimsel etkilerin daha iyi olduğunu gözlemliyoruz. Bu üretimde rekolte artışı beklentimizi güçlendiriyor. Arılar nektar toplamaya başladı. Geçen sene kısmen gözlemlediğimiz problemler arasında arıların telef olması da üretimi bir miktar etkilemişti. Bu hususların bizi bu sezon olumsuz etkilemeyeceğini düşünürsek oldukça iyi bir bal sezonu bekliyoruz. Bu yıldan oldukça umutluyuz, verimli bir sezon geçireceğimize inanıyoruz.  Özellikle 100 kovandan ortalama 1,5 tonun üzerinde bal üretiminin gerçekleşmesini ön görüyoruz.’’ açıklamasında bulundu.
Bal Üretimi İçin Sektörel Bilinçlenme ve İhracat Şart
Geçen yıl yaklaşık 115 bin tona ulaşan bal üretiminin son 5 yılın en yüksek üretimi olduğuna dikkat çeken Etabal Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bağran Aksoy, ‘’Yıllardır bal sektörünü yukarıya taşımak için uğraşıyoruz.  Sektördeki ağırlığımız dünya sofralarını tatlandırıyor.  Ancak yine de sektördeki bilinçlenmeyi arttırmalı ve bal ile ilgili daha fazla tanıtım yapmalıyız. İhracat rakamlarından elde ettiğimiz gelirler oldukça yüz güldürücü ancak balın ihracat ayağını daha da güçlendirmemiz gerek. Toplam 5 yılda ürettiğimiz 525 bin ton balın sadece yaklaşık 26 bin tonunu ihraç edebildik. Toplam üretimi dikkate alırsak bu rakamın az olduğunu gözlemliyoruz. Üretimde verimliliği arttırmaya odaklanmalı, markalar olarak balımıza daha da fazla sahip çıkmalıyız.  Özellikle Ortadoğu ve Arap ülkeleri balımıza talip, bu ülkelerle ilişkilerimizi daha da güçlendirmemiz gerek.’’ diye konuştu. 

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