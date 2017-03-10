BU SEFER TÜRKLER RUSYA'YA TATİLE GİDECEK

İSTANBUL (AA) - SÜMEYYE DALKILINÇ - Turizm Yatırımcıları Derneği (TYD) Başkanı Murat Ersoy, bu yıl Türkiye'den Rusya'ya pazarlama yapılması için gerekli adımları atacaklarını belirterek, "Özellikle yurt dışında tatil yapan segmentin yeterince Avrupa'yı gördüğünü düşünüyoruz. Bu yıl Rusya'yı görmelerine yönelik yönlendirmeler yapacağız." dedi.

Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2015 yılında Rusya'dan Türkiye'ye 4 milyon turist geldiğini, söz konusu rakamın geçen yıl yüzde 80 gerilediğini, bu yıl ise 5 milyon rakamının aşılacağını umut ettiklerini söyledi.

Rusların en rahat ettiği destinasyonun Türkiye olduğunu savunan Ersoy, Rusların 2017'deki tatillerini Türkiye'de geçirmek için erken rezervasyona öncelik verdiğinin gelen duyumlar arasında olduğunu bildirdi.

Havacılıkta ciroya bu yıl en fazla olumlu etki edecek pazarlardan birinin Rusya olacağını vurgulayan Ersoy, Türkiye'de özellikle turizmde ruble ile ticaretin yapılmasının önemine işaret ederek, bunun hayata geçmesi halinde Rusya'dan Türkiye'ye olan trafiğin ciddi oranda artabileceğini kaydetti.

- "Ukrayna'dan Türkiye'ye büyük bir trafik başlayacak"

Murat Ersoy, şu anda turizmde Türkiye'nin en hızlı geri dönüş alabileceği pazarın başta Rusya olmak üzere Bağımsız Devletler Topluluğu olduğunu vurgulayarak, önemli bir pazar olan Ukrayna'nın da 2016'da bir önceki yıla göre en yüksek büyüme kaydeden ülke olduğunu söyledi.

Ersoy, "Bu ülke 2 yıl üst üste yüzde 100 büyüme kaydetmiş. Dışişleri Bakanlığı, bu yıl bir adım daha atılacağının müjdesini verdi, pasaportsuz seyahat başlanacak. Bu durum, iki ülke arasında büyük bir trafiğin başlanacağı anlamına gelir. Yani Türkiye'den Ukrayna'ya, Ukrayna'dan da Türkiye'ye büyük bir trafik başlayacak. Artık Ukrayna'ya pasaportsuz uçağa atla git olacak." diye konuştu.

- "Ülkeler arası ticarette de mütekabiliyet vardır"

Bu yılki en önemli hedeflerinin Rusya'dan gelen turist trafiğini artırmak olduğunu vurgulayan Murat Ersoy, şunları kaydetti:

"Biz bunu bu şekilde bırakıp Türkiye'den Rusya'ya hiçbir turizm hareketi yaratmazsak, buna da bir yerden sonra 'dur' derler. Çünkü her şeyde bir mütekabiliyet vardır. Ülkeler arası ticarette de mütekabiliyet vardır. Biz 2017'de Türkiye'den Rusya'ya pazarlama yapılması için gerekli adımları da atacağız. Özellikle yurt dışında tatil yapan segmentin yeterince Avrupa'yı gördüğünü düşünüyoruz. Bu yıl Rusya'yı görmelerine yönelik yönlendirmeler yapacağız."

Anadolu Haber Ajansı