'BU MİLLETİ YILDIRACAĞINIZI DÜŞÜNÜYORSANIZ ÇOK YANILDINIZ'

ADANA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Adana'da meydana gelen patlamanın üzücü ve elim bir olay olduğunu belirterek, "Kurtuluş Savaşı'nda 100 sene önce tüm millet olarak tarih yazdık. Daha 15 Temmuz'da bu millet 79 milyonuyla özgürlüğüne, demokrasisine ve ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuklalara değil kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel metodlarla korkutacağınızı, yıldıracağınızı, yolundan alıkoyacağınızı düşünüyorsanız çok yanıldınız." dedi. Albayrak, Adana'da düzenlenen 7. Türkiye Enerji Zirvesi'nde, Valilik otoparkı önündeki patlamaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Teröre prim vermemek için programını iptal etmediğini ve Adana'ya geldiğini vurgulayan Albayrak, "Milletimizin başı sağ olsun. İki şehidimizin başta aileleri olmak üzere, yakınlarının ve sevenlerinin başı sağ olsun. Geride kalan sevdiklerine, ailelerine sabır niyaz eylesin. Yaralılarımız da var en kısa sürede acil şifalar diliyorum. Terör olgusu uzun yıllardır hayatımızda olup, Türkiye'yi özellikle de son yıllarda istikametinden muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma hedefinden alıkoymak için dozunu arttıran bir olgu." diye konuştu. Albayrak, Türk halkının çok büyük bir millet olduğunun altını çizerek, "Ne kadar büyük olduğumuz, tarihin şanlı sayfalarını okuduğunuzda, merak edip bilmeyenler okuduğunda göreceği bir hakikat. Bu hikaye değil. Farklı kültürlerin masallarıyla eşdeğer bir şey değil hakikatten bahsediyorum. Biz böyle şanlı bir milletiz." ifadelerini kullandı.



Türkiye'nin 100 yıl önce Kurtuluş Savaşı'nda tüm millet olarak tarih yazdığını hatırlatan Albayrak, şunları söyledi:

"Çok geriye gitmeyelim. Daha 15 Temmuz'da bu millet 79 milyonuyla özgürlüğüne demokrasisine, ülkesine sahip çıktı. Bundan sonra çok daha güçlü bir şekilde çıkmaya devam edecek. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kuklalara değil kuklacılara sesleniyorum. Bu milleti artık geleneksel metodlarla korkutacağınızı, yıldıracağınızı, yolundan alıkoyacağınızı düşünüyorsanız çok yanıldınız. Bu olayların hepsi 79 milyonu daha da güçlendiriyor, kenetlendiriyor ve motive ediyor. Her geçen gün daha dik şekilde ayakta, yükselen bir millet var. İzlediğiniz yol, yol değil. Bu yüzyılın güvenlik metodları değişti, ekonomi stratejileri değişti. İletişim stratejileri, enerji politikaları ve stratejileri değişti ve değişiyor. Her şey çok daha güzel olacak, bugünler geçecek. Attığımız adımların uyguladığımız politikaların ve istikametimizin de 80 milyonla hepimiz farkındayız. Tüm bu olaylardan kim ne kazanım elde etmeye çalışıyorsa, hiçbir şekilde başarılı olamayacak."

Anadolu Haber Ajansı