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BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI

19 Mayıs 2017 Cuma 10:55
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Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,68, avro yüzde 2,82, dolar yüzde 1,09 değer kazandı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,16 arttı

BU HAFTA EN ÇOK ALTIN KAZANDIRDI
İSTANBUL (AA) - Haftalık bazda altın yüzde 3,68 ile en çok kazandıran yatırım aracı olurken, avro yüzde 2,82, dolar yüzde 1,09 ve Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri de ortalama yüzde 0,16 değer kazandı.

Hafta içinde 96.629,15 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gören BIST 100 endeksi, en düşük ise 94.363,65 puanı gördü. BIST 100 endeksi haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,16'lık artışla 95.147,34 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,68 artarak 146,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,60 değer kazanarak 979,00 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 232,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 240,00 liraya yükseldi.

Bu hafta avro yüzde 2,82 değer kazanarak 4,0080 liraya, dolar da yüzde 1,09'luk artışla 3,6110 liraya çıktı.

Bu hafta, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,01 değer kaybederken, yatırım fonları yüzde 0,10 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 1,16 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası'nda, ağırlıklı ortalamalara göre çeşitli vadelerdeki bono ve tahvillerin haftalık net getirileri ise yüzde 0,15 ile yüzde 0,25 arasında gerçekleşti. 





Anadolu Haber Ajansı
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