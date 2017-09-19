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BTSO'dan sertifikasyon desteği

19 Eylül 2017 Salı 10:03
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Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, bir kurum aracılığıyla Uzay Havacılık ve Savunma UR-GE projesi kapsamında firmalara AS 9100 belgesi için danışmanlık hizmeti vermeye başladı

BTSO'dan sertifikasyon desteği
BURSA (AA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), bir kurum aracılığıyla Uzay Havacılık ve Savunma (UHS) UR-GE projesi kapsamında firmalara AS9100 belgesi için danışmanlık hizmeti vermeye başladı. 

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, savunma ve havacılık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar, BTSO liderliğinde yürütülen Uzay Havacılık ve Savunma UR-GE projesi kapsamında düzenlenen eğitimlerle sertifikasyon altyapılarını güçlendiriyor.

AS 9100 belgesi için danışmanlık verilmeye başlanan projede firmalar, 9 aylık danışmanlık sürecinin ardından almaya hak kazanacakları belgeyle özellikle uluslararası sivil havacılık alanında üretim gerçekleştirebilecekler. 

BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yaptığı açıklamada, Bursa'nın otomotiv, makine, tekstil ve kimya gibi sektörlerde büyük üretim tecrübesine sahip olduğunu, firmaların bu sektörlerdeki üretim tecrübelerini farklı sektörlerde de değerlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Sağladığı katma değerle ihracatta en stratejik sektörler arasında yer alan uzay, havacılık ve savunma alanlarında da Bursa'yı söz sahibi yapmayı amaçladıklarını kaydeden Burkay, "Uzay, havacılık ve savunma sektörleri, kendine özgü yüksek teknolojili üretim sistemleri barındıran sektörler. BTSO Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesinde yer alan firmalarımızın yetenekleri de söz konusu sektörlerin kendine özgü yüksek teknolojili üretim sistemlerine cevap verebilecek nitelikte. Firmalarımız, diğer sektörlerden edindikleri tecrübe ve güçlü Ar-Ge altyapılarıyla kolaylıkla bu sektörlere de adapte olabilirler." açıklamasında bulundu.

Burkay, kentte çok sayıda firmanın dünyanın önde gelen otomotiv firmalarıyla iş birliği gerçekleştirdiğini vurgulayarak, "Otomotivde üretim için gerekli olan IATF 16949 belgesine sahip firmalarımızın sayısı oldukça fazla. Bursa'nın en büyük avantajlarından bir tanesi de bu. Otomotivin rekabetçi üretim yapısına alışkın firmalarımız, uzay, havacılık ve savunma gibi sektörlerde de somut gelişmeler kaydetmeyi başarıyor." ifadesini kullandı.

Bu yılın ilk 8 ayında savunma ve havacılık sektörlerinde Bursa ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 370 oranında arttığını hatırlatan Burkay, şunları kaydetti:

"Firmalar, bu sektörlerde başlatılan milli projelerde etkin birer paydaş haline geldi. Uzay, havacılık ve savunma sektörlerinde rekabetçi olmanın yolu uluslararası sertifikalara sahip olmaktan geçiyor. Gerçekleştirdiğimiz sertifikasyon çalışmalarıyla firmalarımızın kapasite ve üretim kaliteleri artarken ihracatları da ivme kazanıyor."

- AS 9100 nedir? 

Uzay, havacılık ve savunma sektörlerinde üretim gerçekleştirebilmek için en önemli belge olan AS 9100 için danışmanlık hizmeti, BTSO öncülüğünde Serdar Aksoylar Danışmanlık tarafından firmalara verilmeye başlandı.

Türkiye'de yalnızca 6 danışmanlık firması tarafından sağlanan ve 9 ay devam edecek danışmanlık hizmetiyle her firmanın üretim altyapısı uluslararası savunma ve havacılık sanayi disiplini ve kültürüne uyumlu hale gelecek. Bursa Uzay Havacılık ve Savunma Kümelenmesi firmaları sahip olacağı AS 9100 belgelendirmeleriyle çok yakın zamanda Savunma Sanayi Müsteşarlığı projelerinin tüm alt sistemlerini karşılayabilecek düzeye ulaşacak ve milli helikopter ATAK, milli tank Altay, milli insansız hava aracı ANKA ve benzeri milli projelerin gelişmesinde katkılarını da artırmış olacak.


Anadolu Haber Ajansı
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