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BTM’NİN İLK MUCİT GİRİŞİMCİSİ 5 YIL İÇİN 5 MİLYON DOLARA İMZA ATTI

Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. MMG 2. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi; 1624 iş görüşmesine aracılık ederken, 10 bin ziyaretçi ağırlayarak 73 iş anlaşmasına imza atılmasını sağladı. BTM Standı içerisinde yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)’nin ilk girişimcilerinden olan Mekatronik Yüksek Mühendisi Doğukan Esener, zirvede “Isı Reaktörü” projesini detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bulduğunu ve projesinin patentini kiraladığı makine firması ile görüşmelere de bu fuar sayesinde başladığını belirtti.

BTM’NİN İLK MUCİT GİRİŞİMCİSİ 5 YIL İÇİN 5 MİLYON DOLARA İMZA ATTI

Türkiye’de yapılan Ar-Ge çalışmalarının ticarileşmesi noktasındaki sıkıntıları ortadan kaldırmayı ve sanayide dönüşümü gerçekleştirmeyi amaçlayan Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG); Türkiye’nin çeşitli bölgelerindeki teknopark, Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları ve üniversite projelerini, “3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi”nde bir araya getirmeye hazırlanıyor. MMG 2. Ar-Ge & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi; 1624 iş görüşmesine aracılık ederken, 10 bin ziyaretçi ağırlayarak 73 iş anlaşmasına imza atılmasını sağladı. BTM Standı içerisinde yer alan İstanbul Ticaret Odası (İTO) iştiraki Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM)’nin ilk girişimcilerinden olan Mekatronik Yüksek Mühendisi Doğukan Esener, zirvede “Isı Reaktörü” projesini detaylı bir şekilde tanıtma fırsatı bulduğunu ve projesinin patentini kiraladığı makine firması ile görüşmelere de bu fuar sayesinde başladığını belirtti.

24 Temmuz 2018 Salı 10:55
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BTM’NİN İLK MUCİT GİRİŞİMCİSİ 5 YIL İÇİN 5 MİLYON DOLARA İMZA ATTI

İTO BTM’nin ilk girişimcilerinden olan Mekatronik Yüksek Mühendisi Doğukan Esener, icat ettiği “Isı Reaktörü” projesi ile girişimcilikten yatırımcılığa adım attı. Esener, Isı Reaktörü projesinin patentini 5 milyon dolara 5 yıl süreyle Türkiye’nin lider önde elen makine üreticisi firmalarından birine kiraladı. Esener bu süre zarfında, söz konusu firmanın “Isı Reaktörü”nü kullanarak ürettiği makinelerin satışlarından elde edeceği kârdan da yüzde 20 pay alacak. Esener’in geliştirdiği Isı Reaktörü; su, yağ, tüm sıvı gıdalar, endüstriyel sıvılar, asitler, yanıcı parlayıcı petrol ürünleri gibi sıvı ve akışkan olan her şeyi ısıtabiliyor. Üstelik bu işlemi 30 metrelik değil, 3 metrelik kazanlarda istenilen süre içinde yaparak hem yerden hem de zamandan tasarruf edilmesine olanak sağlıyor. Makine üreticisi firma ise bu reaktörün asitli gıda işleme kısmını kiraladı. Esener, asit olmayan gıda ürünleri kısmının kiralanması konusunda da şu an Türkiye’nin en büyük gıda üreticisi gruplarından biri ile önemli bir aşamaya gelmiş durumda. Faaliyetleri İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından da desteklenen BTM’nin ilk girişimcilerinden olan Esener, Ağustos 2017’den beri BTM’nin Hızlandırma Kampı’nda yer alıyor.

Esener, BTM’ye gelmeden önce icadının fiziksel hesaplarını yapmış ve tasarımlarını tamamlanmış olduğuna vurgu yaparak, “Ancak BTM ile birlikte ürünü MVP’ye dönüştürme, iş fikri yaratma ve pazarlama stratejisi oluşturma süreçleri gerçekleşti. Patenti dahi olsa, ürüne nasıl sahip çıkılacağını ve hukuki süreçleri BTM ile öğrendim” diyerek BTM’nin kendisine yaptığı katkılara dikkat çekti. BTM Direktörü İbrahim Elbaşı da fikri olan ve fikirlerini ticarileştirmek isteyen herkese kapılarının açık olduğunu kaydetti.

Geçen yıl gerçekleşen 2. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin altın sponsorlarından olan İTO, 17-18 Ekim 2018 tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek 3. AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nde de yine altın sponsor olarak yer alacak. Türkiye'nin yerli yeniliğini temsil eden zirve; sağlık, uzay araştırmaları, savunma sanayi, enerji, iletişim ve çevre konulu birçok buluş ve icada ev sahipliği yapacak. Zirvede, iki gün boyunca 14 oturumda 60 konuşmacı bulunacak.

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