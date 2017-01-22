banner181

banner100

BIST
DOLAR
ALTIN
EURO
Ana SayfaEKONOMİ

BTK SİBER ORDU YARIŞMASI SONA ERDİ

22 Ocak 2017 Pazar 18:00
Bu haber 707 kez okundu

Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması, tamamlandı

BTK SİBER ORDU YARIŞMASI SONA ERDİ
ANKARA (AA) - Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK), Siber Ordu "Bayrağı Yakala" Siber Güvenlik Yarışması, sona erdi.

BTK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, gönüllü ya da Ulusal Siber Olaylara Müdahele Merkezi (USOM) personeli olarak, Türkiye'nin siber güvenliği adına çalışacak kişileri belirlemek için "Siber Yıldız" isimli bir yarışma düzenleneceği duyuruldu ve yarışmaya 26 bin kişi başvuruda bulundu.

Başvuruların ardından, 24 saat süren yarışma bugün sona erdi. Yarışmacılar 13 farklı bayrağı bulmak için yeteneklerini sergiledi. Yarışma boyunca "www.siberyıldız.com"a 70 bine yakın cevap gönderildi.

Yarışmaya dair gelişmeleri ve etap sonuçlarını sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından anlık olarak duyuran BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan, paylaşımlarında yarışmanın tüm katılımcılarına teşekkür ederek, "Türki̇ye'nin Si̇ber Yıldızları hepiniz müthişsiniz. Yarışmacılarımız hep birlikte 'Evet! Ben de ülkem için çalışmaya varım' dedi. Teşekkürler." ifadesini kullandı. 

- Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

Bilgi ve yeteneklerin ölçüleceği yarışma sonucunda mezuniyet şartı veya çalışma tecrübesi aranmaksızın belirlenecek personelin bir kısmı, BTK bünyesindeki USOM, bir kısmı da kamudaki siber güvenlik alanlarına da yönlendirilerek istihdam edilecek. Siber güvenliğe gönüllü katkı sağlayacak kişilerin de belirleneceği yarışma sonrasında oluşturulacak platformlarda, uzman ihtiyacını karşılamak üzere eğitim ve kamp programları düzenlenecek.

Yarışmaya dair geçici kesin sonuçlar, "Kopya ve cevap paylaşımları nedeniyle diskalifiyeler belirlenmektedir. Detaylı incelemeler sürdürülmekte olup, ödül kazanan 15 kişilik nihai liste en erken bir hafta sonra açıklanacaktır. Tüm katılımcılara teşekkürler." notu ile ilan edildi. Kesin sonuçlar yapılacak değerlendirmeden sonra gelecek günlerde "www.btk.gov.tr" adresinden ilan edilecek.



Anadolu Haber Ajansı
Anahtar Kelimeler

İlgili Haberler

Video GaleriVİDEO GALERİTÜM VİDEOLAR
  • AVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ'NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADIAVRASYA TÜNELİ’NDEN ARAÇ GEÇİŞİ BAŞLADI
  • TAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'ATAHA GRUP YÖNETİM KURULU BAŞKANI EMİN TAHA EKOPAZAR'A
  • Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.Yeni nesil robotlar… şarkı söylüyor… havuzda yüzüyor.
  • Thy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşiThy Genel Müdürü Temel Kotil ile özel söyleşi
  • BU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYORBU OTOYOLDA KAÇ KM HIZ İLE GİTMEK GEREKİYOR
  • 3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE'NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR3. KÖPRÜ TÜRKİYE’NİN GÜCÜNÜ ORTAYA KOYUYOR
  • İAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa AydınİAÜ Müt.Hyt.Bşk. ve Küçükçekmece Kent Konseyi Başkanı Dr. Mustafa Aydın
  • BU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDUBU FİLMİ HAZIRLAYAN EROL OLÇAK VE OĞLU ŞEHİT OLDU
  • VATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜVATANDAŞ GECE MEYDANLARA DÖKÜLDÜ
banner193

Yorum Gönder

Bağlantılar

Yukarı

© 2017 - ekovitrin.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı ekovitrin sorumlu tutulamaz. Görüş ve önerileriniz için haber@ekovitrin.com adresine e-posta gönderebilirsiniz.