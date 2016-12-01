BRENT PETROLÜN YÜKSELİŞİ SÜRÜYOR

Brent petrolün varil fiyatı, OPEC'in dün Viyana'da yaptığı toplantı dolayısıyla geniş bir bant içinde dalgalanmasının ardından, alınan karar ile hızlı bir şekilde yükselişe geçerek, günü yüzde 8,85 artışla 51,49 dolardan tamamladı.

Toplantı sonrası değerlendirmelerde bulunan Katar Enerji ve Endüstri Bakanı Mohammed bin Salih es-Sede, küresel ekonomik gelişmeleri, petrol üretim ve talebini gözden geçirerek petrol piyasasının yeniden dengelenmesi için karar aldıklarının altını çizerek, "Bugün büyük bir başarı sağladık. Bütün üyelerin iş birliği ve anlayışıyla anlaşmaya vardık. Bu anlaşma, OPEC üyeleri ve OPEC üyesi olmayan ülkelerin sorumluluk duygusu ile alındı." ifadelerini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak ise, petrol üretim seviyesini günlük 1,2 milyon varil düşürmeye yönelik kararın, petrol piyasaları açısından çok önemli bir adım olduğunu ifade ederek , "OPEC üyesi ülkelerin alınan bu karara uyması halinde, Rusya da 2017’nin ilk yarısında petrol üretimini günlük 300 bin varil azaltabilir." bilgisini verdi.

Kararın ardından hızlanan yükselişini bugüne de taşıyan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.30 itibarıyla yüzde 1,4 artışla 52,20 seviyelerinden işlem görüyor.

Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise dünkü kapanış seviyesine kıyasla yüzde 1,4 primle 49,85 dolardan alıcı buluyor.

Analistler, üretim kısıtlama kararının ardından Brent petrolün varil fiyatında 60 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini ifade etti. Bundan sonraki süreçte talep tarafına yönelik beklentilerin fiyat hareketleri üzerinde belirleyici olacağını kaydeden analistler, 53,11 seviyesinin direnç konumunda olduğunu, 51,00 dolar seviyesinin ise destek konumuna gelebileceğini kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı