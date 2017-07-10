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BRENT PETROLÜN VARİLİ 46 DOLAR SEVİYESİNDE

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:33
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Brent petrolün varil fiyatı haftanın ilk işlem gününde küresel piyasalarda devam eden arz fazlası ve düşük talep nedeniyle 46,82 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 46 DOLAR SEVİYESİNDE
ANKARA (AA) -
Brent petrolün varil fiyatı cuma günü 47,72 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 47,74 doları görmüştü. Bu sabah 46,79 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.02 itibarıyla yüzde 0,06 artarak 46,82 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,34 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatı, ABD'deki üretim artışıyla düşüş eğilimini sürdürüyor. Petrol sahası hizmet şirketi Baker Hughes'un verilerine göre, ABD'de 7 petrol sondaj kulesi daha hizmete alınarak toplam sayı 763'e yükseldi. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı son 25 haftanın 24'ünde artış kaydetti.

Küresel piyasalarda bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen ve birçok Fed üyesinin açıklamaları ile ABD'de enflasyon ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,11 ile 47,24 dolar aralığının direnç, 46,78 ile 46,65 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.


Anadolu Haber Ajansı
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