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BRENT PETROLÜN VARİLİ 46 DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEDİ

15 Haziran 2017 Perşembe 13:08
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Brent petrolün varil fiyatı, dün ABD'nin benzin stokları ve ham petrol üretimindeki artışın ardından yaşanan sert düşüşle 46,88 dolardan işlem görmeye başladı.

BRENT PETROLÜN VARİLİ 46 DOLAR SEVİYELERİNE GERİLEDİ
ANKARA (AA) - 
Brent petrolün varil fiyatı, dün 48,16 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 48,66 doları görmüştü. Bu sabah güne 46,78 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.42 itibarıyla yüzde 0,21 artarak 46,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 44,60 dolardan alıcı buldu.

Dün ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1,7 milyon varil (yüzde 0,3) düşüşle 511,5 milyon varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2,7 milyon varil azalması yönündeydi. Bir önceki hafta da ham petrol stokları 3,3 milyon varil artış kaydetmişti. Böylece, ABD'de ticari ham petrol stokları son 10 haftanın 8'inde gerilemiş oldu.

ABD'nin ham petrol üretimi, bir önceki haftaya göre, günlük ortalama 12 bin varil artarak 9,33 milyon varile ulaştı. Böylece ABD'nin ham petrol üretimi son 17 haftanın 15'inde artış gösterdi. ABD'nin benzin stokları ve ham petrol üretimindeki artışın ardından küresel piyasalarda petrol fiyatlarında sert düşüş görüldü.

Küresel piyasalarda bugün, ABD New York Fed sanayi endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, Philadelphia Fed imalat endeksi ile ABD mayıs ayı sanayi üretimi ve mayıs ayı kapasite kullanımı verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 47,50-48,20 dolar aralığının direnç bölgesi, 46,30 ile 45,55 dolar aralığının ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Anadolu Haber Ajansı
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