BRENT PETROLÜN FİYATI 56,82 DOLAR

ANKARA (AA) -



Cuma günü 56,46 dolardan güne başlayan ve gün içinde en yüksek 56,88 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah 56,76 dolardan açıldı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.15 itibarıyla yüzde 0,10 artışla 56,82 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 50,59 dolardan alıcı buldu.

Uluslararası en yaygın olarak kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı geçen hafta yaklaşık son 7 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Brent türü petrolün varil fiyatı, geçen hafta pazartesi gününden bu yana yüzde 2,4 yükselirken 22 Eylül itibarıyla 56,91 dolara kadar tırmandı ve 1 Mart'tan beri en yüksek seviyesine çıktı.

Uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) cuma günü yaptığı açıklamayı işaret ederek küresel piyasada ham petrol arz fazlasını düşürmek için petrol üreticisi ülkelerin üretim kesintisine devam etmesi gerektiğini vurguladı.

OPEC'in açıklamasında, OPEC üyesi ve üye olmayan petrol üreticisi ülkelerin 1 Ocak 2017'de yapılan üretim kesintisi anlaşmasına uymaya devam ettiği kaydedilirken anlaşma kapsamında üretici ülkelerin toplamda söz konusu kesinti miktarına uyum oranının ağustosta yüzde 116'ya çıktığı vurgulandı.

Öte yandan, petrol piyasasında, ABD'nin petrol endüstrisi görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimi hakkında gösterge kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta yine geriledi.

Dünyanın en büyük petrol sahası hizmet şirketlerinden Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, Amerikan petrol endüstrisinde bu hafta 5 petrol sondaj kulesi hizmet dışı kalırken, 18-22 Eylül tarihlerini kapsayan hafta itibarıyla toplam sayı 744'e düştü. Böylece ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısında son 6 haftada 5 kez düşüş yaşandı.

Küresel piyasalarda, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) bugünkü referandumu takip edilecek. Irak Federal Mahkemesinin anayasaya aykırı olduğunu ilan ettiği IKBY referandumu için oy verme işlemi başladı.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 56,36 ile 56,44 dolar aralığının direnç, 56,20 ile 56,28 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Anadolu Haber Ajansı