BRENT PETROL HAFTAYA 52 DOLARDAN BAŞLADI

ANKARA (AA) -

Brent petrolün varil fiyatı, cuma günü 51,42 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 52,27 doları görmüştü. Bu sabah güne 52,37 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.35 itibarıyla yüzde 0,34 azalarak 52,19 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 49,82 dolardan alıcı buldu.

Bugün resmi tatil olması nedeniyle ABD, İngiltere ve Çin piyasalarında işlem gerçekleştirilmeyecek.

Hafta boyunca, ABD'de tarım dışı istihdam, ABD ve Avrupa'daki imalat verileri başta olmak üzere yoğun veri akışının küresel piyasalar üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, ABD Başkanı Trump'ın görevden aldığı eski FBI Başkanı James Comey'in Senato'da yapacağı konuşmanın da yatırımcılar tarafından takip edileceğini belirtti.

Uzmanlar ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısına 9 ay daha devam etme kararının ardından tepki alımlarının ön plana çıktığını kaydetti.

Hafta genelinde petrol piyasasında ABD'de açıklanacak stok verilerinin fiyatları üzerindeki etkisi takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 52,70-53,30 dolar aralığının direnç bölgesi, 51,75-50,70 doların ise destek seviyesi olarak izlenebileceğini belirtiyor.

Anadolu Haber Ajansı