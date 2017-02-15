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BRENT PETROL 56 DOLARIN ALTINDA

15 Şubat 2017 Çarşamba 09:31
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Güne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı 56 doların altında işlem görüyor.

BRENT PETROL 56 DOLARIN ALTINDA
İSTANBUL (AA) - 

Brent petrolün varil fiyatı dün, 56,2 dolara kadar yükselse de Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanan haftalık ham petrol stokları verisinin beklentilerin üzerinde artmasının ardından kazançlarının bir kısmını geri vererek günü yüzde 0,58 primle 55,9 dolardan tamamladı.

Bugüne yatay başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla 55,8 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,3 değer kaybı ile 53 dolardan alıcı buluyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Janet Yellen, dünkü Senato sunumunda, istihdam ve enflasyonun beklentileri doğrultusunda ilerlemesi halinde gelecek toplantılarda faizi artırabileceklerini söyledi.

Analistler, Fed'in mart ayı toplantısının faiz artışı için hala masada olduğunu ancak faiz artırımının zamanlaması konusunda herhangi bir sinyal gelmemesinin, küresel piyasalarda dolara olan talebi sınırladığını ve yatırımcıların risk iştahının devam ettiğini kaydetti.

Faiz artırımının zamanlaması konusundaki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini belirten analistler, petrol fiyatlarındaki 54-57 dolar bandındaki yatay seyrin gelecek günlerde de devam edebileceğini söyledi.

Analistler, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) tarafından bugün açıklanacak stok verileri ile Yellen'ın ABD Temsilciler Meclisi'nde yapacağı sunumun piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını ifade ederek, Brent petrolün varil fiyatında 54,3 doların destek, 57,0 doların ise direnç konumuna geldiğini bildirdi. 


Anadolu Haber Ajansı
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