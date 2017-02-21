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BRENT PETROL 56 DOLARI AŞTI

21 Şubat 2017 Salı 12:16
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Haftanın ikinci işlem gününde brent petrolün varil fiyatı 56 doların üzerinde seyrediyor

BRENT PETROL 56 DOLARI AŞTI
ANKARA (AA) - Brent petrolün varil fiyatı, haftanın ikinci işlem gününde 56 doların üzerinde yatay bir seyir izliyor.  

Güne 56,11 dolarla başlayan brent petrol, saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,17 artarak 56,21 dolardan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da yüzde 0,91 değer kazanarak 54,06 dolardan alıcı buluyor.

Bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi PMI verileri ile ABD Merkez Bankası (Fed) üyelerinin konuşmaları ve petrol fiyatları üzerinde oluşabilecek dolaylı etkileri izlenecek.

ABD'de dün resmi tatil nedeniyle piyasalarda işlem yapılmazken, bugün Amerikan Petrol Enstitüsü (API) tarafından açıklanması beklenen ABD stok verileri Çarşamba gününe ertelendi. Geçen hafta API, ülkedeki petrol stoklarının 9,9 milyon varil arttığını bildirmişti. Açıklanan rakamın uzmanların 3,2 milyon varil beklentisinin çok üzerinde olması petrol fiyatlarını aşağı yönlü etkilemişti.

OPEC'in üretimi kısma kararına büyük oranda sadık kalmasına rağmen ABD'den gelen veriler petrolde fiyat artışını kısıtlıyor.

Uzmanlarca, brent petrolün varil fiyatında 55,50-55,00 dolar aralığının destek, 56,40-56,90 dolar bandının ise direnç konumuna geldiği belirtiliyor.

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