BRENT PETROL 55 DOLARIN ÜZERİNDE

Teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 55,0 doların destek konumunda olduğunu vurgulayan analistler, 56,2 doların ise direnç konumunda olduğunu ifade etti.
Anadolu Haber Ajansı
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