BRENT PETROL 55 DOLARIN ÜZERİNDE

İSTANBUL (AA) - Japonya Merkez Bankasının dün faizlerde değişikliğe gitmemesinin ardından en düşük 54,72 doları gören Brent petrolün varil fiyatı, bu seviyeden gelen tepki alımları ile 55 doların üzerinde dengelendi ve günü yüzde 1,17 artışla 55,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün yatay bir seyir izleyerek saat 11.00 itibarıyla 55,7 dolardan işlem görürken, Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı yüzde 0,8 yükselişle 53,7 dolar seviyelerinden alıcı buluyor. Analistler, bugün ABD'de 2. el konut satışları ve petrol stokları verilerinin takip edileceğini belirterek teknik açıdan Brent petrolün varil fiyatında 53,5 doların destek, 56 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Anadolu Haber Ajansı