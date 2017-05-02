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BRENT PETROL 51 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR

02 Mayıs 2017 Salı 11:54
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Brent petrolün varil fiyatı, küresel petrol piyasasında yaşanan belirsizlikten dolayı son bir ayın en düşük seviyesinde 51,37 dolardan işlem görüyor.

BRENT PETROL 51 DOLARDAN İŞLEM GÖRÜYOR
ANKARA (AA) - 

Brent petrolün varil fiyatı, dün 51,87 dolardan güne başlamış, gün içinde en yüksek 51,95 doları görmüştü. Bu sabah güne 51,37 dolarla başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 10.04 itibarıyla yatay seyrederek 51,50 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 48,82 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Khalid al-Falih'in, üretim kesintisinin uzatılması konusunda anlaşmaya varmanın önemli olduğunu ifade etmesine karşın, ABD'de ham petrol fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan kaygıların yoğunlaşması, petrol fiyatlarının toparlanmasını engelledi.

Ayrıca Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) kritik toplantısı öncesi üretim kısıntısıyla ilgili anlaşmanın uzatılmasına dair belirsizlikler çerçevesinde, petrolde arz fazlası endişeleri sürüyor. Genel olarak zayıf fiyatlama izlediğimiz petrol için bu hafta stok verilerinin seyri izlenecek.

Piyasalar bugün başlayacak ABD Merkez Bankası (Fed) toplantısı olmak üzere, yoğun haber ve veri akışına odaklandı.

Küresel piyasalarda bugün Almanya nisan ayı imalat sanayi Satın Alma Yöneticiler Endeksi (PMI), Avro Bölgesi, nisan ayı imalat sanayi PMI, İngiltere, nisan ayı imalat sanayi PMI ve Avro Bölgesi mart ayı işsizlik verileri takip edilecek.

Uzmanlar, Brent petrolde teknik olarak 51,80-52,30 dolar aralığının direnç bölgesi olarak izlenebileceğini, 51 dolar desteği aşağı yönlü gerçekleşirse satışların artabileceğini belirtiyor. 


Anadolu Haber Ajansı
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