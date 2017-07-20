BRENT PETROL 50 DOLARI ZORLUYOR

ANKARA (AA) -

Brent petrolün varil fiyatı dün 48,63 dolardan güne başlamış ve gün içinde en yüksek 49,78 doları görmüştü. Bu sabah 49,62 dolardan güne başlayan Brent petrolün varil fiyatı, saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,16 artarak 49,70 dolara yükseldi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili ise 47,32 dolardan alıcı buldu.

Uzmanlar, ABD'de haftalık ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla düşüş yaşanmasının piyasada yatırımcıları alış pozisyonuna ittiğini ve yaz aylarında artan rafine ürün talebinin petrol fiyatlarında kısa dönemli yükseliş eğilimini desteklediğini belirtiyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından dün açıklanan verilere göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4,7 milyon varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 3,2 milyon varil azalması yönündeydi.

Bugün küresel piyasalarda, İngiltere haziran ayı perakende satış verileri, Avrupa Merkez Bankası (ECB) faiz kararı, ECB Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları, ABD haftalık işsizlik maaşı başvuruları, ABD temmuz ayı Philadelphia imalat endeksi ve ABD haziran ayı öncü göstergeler endeksi verileri izlenecek.

Brent petrolde teknik olarak 49,68 ile 49,79 dolar aralığının direnç, 49,46 ile 49,57 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anadolu Haber Ajansı